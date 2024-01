Nuovo difensore per Mourinho: stavolta ha chiamato Lukaku

Nuovo difensore per Mourinho, stavolta in prima persona si muove il centravanti. Ecco tutte le spinte per il colpo dietro

C’è chi dice che Theate, difensore del Rennes, al momento non sia un obiettivo fattibile per la Roma, c’è chi invece sottolinea – la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – che l’ex Bologna, adesso in Francia, è uno di quelli che potrebbe davvero arrivare a Trigoria. Non è facile, per la valutazione e anche per la volontà del club francese, ma non è un’operazione chiusa a prescindere. Anzi.

Ci sono diversi motivi che potrebbero far spingere anche il giocatore a chiedere un ritorno in Italia: intanto l’appeal del club giallorosso sicuramente diverso dai rossoneri d’Oltralpe. E poi ci potrebbe anche essere la spinta di Lukaku, compagno di nazionale di Theate, che potrebbe aiutare i giallorossi in questa operazione. Infine, ma non come meno importante, c’è anche l’intreccio che riguarda Matic: il trasferimento ancora non è stato pagato da parte del Rennes e quindi potrebbe essere abbonato nel caso ci fosse il via libera a questa operazione di mercato.

Calciomercato Roma, la questione Theate

Tutto bello, sembra. Effettivamente c’è anche l’ingaggio di 3,6milioni di euro lordi che è alla portata della Roma. Ma come vi abbiamo svelato prima i giallorossi hanno solamente la possibilità di rimanere dentro gli 1,5milioni di euro se volessero inserire il difensore dentro la lista Uefa. E questo un poco potrebbe bloccare Pinto, anche se, c’è da dire, nel momento in cui si riprenderà a giocare in Europa, anche Ndicka dovrebbe tornare dalla Coppa d’Africa.

Senza dubbio Theate sarebbe un colpo importante: 23 anni, quindi molto giovane e di prospettiva e che conosce pure il campionato italiano quindi che non ha nessuna necessità di ambientamento. Insomma un colpo di quelli da fare. Se possibile. E la Roma almeno un difensore sappiamo benissimo come ne abbia assoluto bisogno.