Colpo alla Dybala, ha scelto la Roma: Mourinho decisivo

Calciomercato Roma, inserimento decisivo e presa di posizione: Mourinho cruciale, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni, come noto e preventivabile, infiammeranno gli interessi e le attese nel corso di questo mese di gennaio, destinato ad essere molto importante da diversi punti di vista, non unicamente legati al calcio giocato. Se, in tale ambito, queste prime settimane dell’anno saranno importantissime per l’evoluzione del cammino della Roma di Mourinho in campionato e Coppa Italia, è altrettanto giusto evidenziare come non meno importanza avranno le prossime scelte decisioni di Tiago Pinto e colleghi.

Questi ultimi sono, infatti, nel pieno di una fase destinata ad abbracciare un corpo di valutazioni e ponderazioni per provare a rinforzare lo scacchiere di Mourinho, ricercando e generando un compromesso tra l’anelito dello Special One di abbracciare nuovi volti e la necessità di osservare parallelamente quei limiti economici gravanti sulle casse dei Friedkin. Un aiuto potrebbe giungere ovviamente anche da eventuali uscite, oltre che dalla capacità di fiutare e cogliere scenari e trattative che permettano di corroborare lo scacchiere in modo economico ma, al contempo, funzionale.

Calciomercato Roma, Huijsen come Dybala: il gesto di Mourinho e le ultime sulla trattativa

Da tale punto di vista, la giornata odierna si sta rivelando non poco importante, alla luce dell’interesse della Roma per un difensore della Juventus. La questione più calda, infatti, resta quella legata alla ricerca di un profilo che corrobori le retrovie giallorosse, per le quali è stato fin qui valutato un corpo di nomi non esiguo.

Tra questi sta figurando recentissimamente anche Dean Huijsen, sul quale la Roma si sarebbe inserita dopo dei preliminari sondaggi, concretizzando un interesse nato soprattutto in occasione dell’ultima gara di campionato, proprio tra la squadra di Allegri e quella di Mourinho. A riferirlo è il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il quale evidenzia come il club torinese avesse già trovato un accordo con il Frosinone per il prestito del giovane difensore olandese.

L’ingerenza giallorossa e la capacità persuasiva di Mourinho, che avrebbe garantito lui spazio e minutaggio immediati, avrebbero portato Huijsen a vacillare: se la Vecchia Signora, infatti, sta cercando di rispettare gli accordi con i ciociari, il giocatore starebbe adesso spingendo per trasferirsi in giallorosso. La sua volontà, a questo punto, potrebbe risultare decisiva, così come la ‘mossa’ spesa da José Mourinho dopo la gara dell’Allianz Stadium lo scorso 30 dicembre.

Al triplice fischio, infatti, Mourinho è andato verso la panchina avversaria, abbracciando il difensore e stringendogli la mano, emulando, di fatto, quel modus operandi già attuato dal portoghese in un Roma-Juventus di due anni fa, in quel caso con Paulo Dybala. Trattative e giocatori diversi, in attesa di capire se l’esito possa creare nuove convergenze tra questo parallelismo.