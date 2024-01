Roma-Atalanta, UFFICIALE: doppio recupero lampo

La Roma è in campo allo stadio Olimpico, per il debutto in Coppa Italia contro la Cremonese. Domenica poi i giallorossi ospiteranno l’Atalanta di Gasperini.

L’anno solare del calcio italiano si apre con gli ottavi della Coppa Italia. Tutto facile per Milan e Atalanta, che hanno strappato agilmente il pass per i quarti di finale. La Roma di José Mourinho è in campo questa sera, contro la Cremonese di Stroppa. I giallorossi cercano riscatto dopo la sconfitta di misura maturata in casa della Juventus, che ha permesso proprio all’Atalanta di scavalcarla in classifica. Gli orobici hanno superato il Sassuolo in Coppa Italia, ed a fine gara il tecnico Gasperini è uscito alla scoperto sulla situazione dell’infermeria bergamasca.

Il calcio italiano torna in campo per le prime partite del 2024, valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tutto facile ieri per il Milan, contro il Cagliari ed oggi pomeriggio per l’Atalanta. La formazione bergamasca ha superato senza affanno il Sassuolo di Dionisi, battuto in casa per 3-1 dagli orobici. Atalanta e Milan saranno le prossime avversarie della Roma di Mourinho, in questi minuti in campo in Coppa Italia contro la Cremonese. Dopo la vittoria sul Sassuolo, dove Gasperini ha recuperato dal primo minuto Scalvini in difesa, il tecnico dei bergamaschi è tornato sui recuperi in vista della sfida alla Roma di domenica sera.

Roma-Atalanta, Gasperini recupera altri due difensori: l’annuncio ufficiale

Oltre ad aver ritrovato Scalvini tra i titolari in casa Atalanta c’è stato il rientro in campo di Palomino. Sul difensore argentino Gasperini ha annunciato: “Sono contento per lui, è stato sicuramente un infortunio lungo, ha fatto pochi allenamenti, ma volevo dargli un po’ di morale.” Poi ha parlato anche delle condizioni fisiche di un altro difensore, l’ex Roma Rafael Toloi.

Sulle condizioni ed il recupero del difensore in vista di Roma-Atalanta: “Ora il prossimo è Toloi, spero che possa tornare con noi la prossima settimana. Adesso l’organico lo stiamo recuperando, rimangono praticamente Hateboer e Touré, ma rispetto a qualche settimana fa siamo a buon punto.” Possibile dunque vederlo allo stadio Olimpico domenica sera.