Calciomercato Roma, indizi d’addio: fischi dei tifosi e la reazione di Mou

La Roma soffre contro la Cremonese in Coppa Italia ed al momento del cambio i tifosi hanno lanciato nuovi segnali d’addio. Ecco come ha reagito José Mourinho alla sostituzione.

La Roma soffrendo riesce a rimontare la Cremonese allo stadio Olimpico, grazie alle reti di Lukaku e Dybala nella ripresa. Pochi minuti prima della rete del pareggio c’è stata una sostituzione accompagnata dai fischi del pubblico di casa per la Roma. Ecco chi è finito nel mirino dei tifosi, e come ha reagito José Mourinho al momento del cambio. Fioccano indizi di addio in vista delle prossime settimane di gennaio.

Poco prima del pareggio di Lukaku, decisivo l’assist di Azmoun nell’occasione, José Mourinho aveva deciso di operare il quinto cambio della gara. Il portoghese ha stravolto la Roma all’intervallo, quando la Cremonese era avanti per 1-0, operando tre cambia a metà gara. La Roma si è schierata a quattro in difesa, senza centrali di ruolo dopo la sostituzione di Llorente. L’ultimo a lasciare il campo, pochi mninuti prima della rete di Lukaku è stato Rick Karsdorp. Il terzino olandese è stato sostituito da Spinazzola, con lo stadio che ha accompagnato il cambio con i fischi indirizzati al laterale ex Feyenoord.

Da parte sua Mourinho è apparso glaciale in panchina, nel momento del cambio nenche uno sguardo è stato rivolto dal tecnico al calciatore olandese. Il suo addio potrebbe quindi tornare un tema caldo in vista del calciomercato invernale.