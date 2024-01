Dalla Juve alla Roma, blitz in attacco: prezzo fissato

Calciomercato Roma, duello con la Juve di Allegri in attacco e prezzo già fissato. Spunta una nuova pista per il pacchetto offensivo della squadra giallorossa.

Roma e Juventus hanno chiuso l’anno solare con la sfida dell’Allianz Stadium, vinta di misura dai bianconeri. La squadra guidata da José Mourinho è tornata in campo ieri sera, superando in rimonta la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia. Stasera la Juve affronta la Salernitana nella competizione, i giallorossi invece attendono il derby contro la Lazio nel prossimo turno della coppa nazionale. Nel frattempo si accende un altro intreccio di calciomercato tra le due squadre.

Il calciomercato di gennaio si è aperto da due giorni ed in casa Roma va avanti la ricerca del rinforzo difensivo, ma non solo. Nella giornata di ieri si era riaccesa la pista che portava i giallorossi sulle tracce del giovane difensore Huijsen della Juventus, che sembra già promesso al Frosinone in prestito. Ora, secondo quanto rimbalza dall’ Inghilterra, giallorossi e bianconeri possono sfidarsi per un nuovo innesto offensivo in ottica futura

Calciomercato Roma, sfida in attacco alla Juve: occasione Antony dal Manchester United

Le priorità in entrata della Roma riguardano senza dubbi il pacchetto difensivo, orfano di Evan Ndicka causa coppa d’Africa, ma spinta una nuova pista in attacco. Secondo quanto emerge in Gran Bretagna il Manchester United avrebbe deciso di cedere l’ala brasiliana Antony, arrivato dall’Ajax per 100 milioni di euro due estati fa.

Oltre alla squadra giallorossa vengono segnalati sull’esterno brasiliano anche West Ham, Ajax e appunto la Juventus. Il prezzo per il cartellino dell’ala sudamericana oscillerebbe sui 23 milioni di euro. Il suo rendimento fin qui ha deluso le aspettative della piazza, ed anche il prezzo del cartellino pagato dai Red Devils, che in vista del prossimo anno potrebbero cercare di monetizzare con il suo addio. A riportare la notizia è il sito Footballtransfers.com, che aggiunge come a dare il via libera definitivo all’uscita del brasiliano possa essere l’arrivo in casa United di Michael Olise dal Crystal Palace. Decisiva anche l’affermazione del giovane Amad Diallo, arrivato a Manchester dall’Atalanta nel 2021.