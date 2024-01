L’UEFA non perdona la Roma, nuova sanzione UFFICIALE

La scorsa estate la Roma ha messo a segno un’importante tesoretto in uscita, grazie alle plusvalenze totalizzate a giugno. La cifra però non basta per evitare nuove sanzioni UEFA.

La Roma è tornata in campo nel 2024, col debutto stagionale in Coppa Italia. La rimonta ai danni della Cremonese è valsa il pass per i quarti di finale, dove ci sarà il derby contro la Lazio di Sarri. Nel frattempo si è aperto il calciomercato invernale, con la UEFA che continua a monitorare i conti della società giallorossa. Dopo la presentazione del bilancio del 2023 è in arrivo una nuova sanzione ufficiale per la società dei Friedkin.

Sono giornate importanti in casa Roma, dentro e fuori il campo da gioco. La squadra guidata da José Mourinho è reduce dalla rimonta in coppa Italia contro la Cremonese, ora ai quarti di finale sarà nuovamente derby con la Lazio di Maurizio Sarri. In ottica calciomercato i riflettori sono accesi sulle manovre di Tiago Pinto, che ieri sera ha parlato della caccia al rinforzo difensivo e non solo. Il tecnico giallorosso, parlando delle trattative di gennaio, ha lanciato un nuovo campanello d’allarme rivolto al settlement agreement sottoscritto con la UEFA sul mancato rispetto del fair play finanziario.

Bilancio Roma, nuova multa UEFA in arrivo: ecco la cifra UFFICIALE

Nel mese di giugno Tiago Pinto ha messo in cassa un gruzzoletto che sfiora i 50 milioni di plusvalenze. Decisive le cessioni di tanti giovani, da Tahirovic a Volpato ed anche gli addii a Veretout, Kluivert e Zaniolo. Non è stata inserita nel bilancio la cessione di Roger Ibanez, avvenuta dopo il 30 giugno.

Presentando il bilancio del 2023 la Roma si prepara a pagare un’altra multa ufficiale alla UEFA. Ecco la relazione della società giallorossa, analizzata dal sito Calcioefinanza.it. Nel documento si legge: “L’AS Roma ha rispettato il target finanziario previsto per i periodi di rendicontazione terminati a giugno 2022 e 2023. In virtù dei risultati conseguiti nella stagione 22-23 è stata stimata una sanzione pecuniaria pari a circa 2,1 milioni di euro.” Una nuova sanzione che può ostacolare per l’ennesima volta le manovre in entrata della società giallorossa.