Michel al posto di Mourinho: è l’artefice del miracolo Girona

In Spagna il miracolo Girona sta rubando la scena, e spunta l’intreccio in panchina con José Mourinho. L’artefice Michel viene scelto al posto del tecnico portoghese.

Sia la Roma che il Girona sono tornate in campo ieri sera per la prima gara del nuovo anno solare. Entrambe le squadre hanno portato a casa la vittoria, i giallorossi ribaltando il risultato contro la Cremonese e conquistando i quarti di Coppa Italia, il Girona superando l’Atletico Madrid in Liga. Il club spagnolo si è confermato come autentica rivelazione del campionato, occupando al momento la prima posizione in classifica a pari punti con il Real Madrid. L’artefice del miracolo Girona è il tecnico Michel, che a fine stagione potrebbe salutare la panchina biancorossa.

La squadra catalana sta vivendo un vero e proprio sogno, grazie ad una stagione fin qui impressionante. Basti pensare che il Girona, a quota 48 punti insieme al Real Madrid in vetta alla Liga, ha scavato un solco di ben 10 punti rispetto a corazzate più blasonate. Il Barcellona e l’Atletico Madrid, quest’ultimo sconfitto ieri sera dai biancorossi, inseguono la strana coppia in vetta a 38 punti. L’artefice in panchina del miracolo Girona è Michel, tecnico spagnolo che sembra finito nel mirino di una squadra che già è stata accostata a José Mourinho in tempi non sospetti. Le sirene del calciomercato fanno tremare la panchina del Girona, con il tecnico che potrebbe salutare verso lidi più prestigiosi, superando nelle gerarchie proprio lo Special One.

Dal Girona alla Premier, intreccio con Mourinho: il Newcastle piomba su Michel

Mentre José Mourinho continua a seminare indizi verso la permanenza alla Roma, con la scadenza di contratto sempre più vicina, il tenico ex Rayo Vallecano potrebbe fare il grande salto in Premier League.

Dal miracolo in Liga all’avventura in Premier League il passo potrebbe essere breve per Michel. Secondo quanto evidenzia il sito Marca.com, il Newcastle avrebbe messo nel mirino il tecnico spagnolo. I Magpies, che potrebbero salutare presto Howe in panchina, sono stati accostati a più riprese anche a José Mourinho.