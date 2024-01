Nuova avventura per Mourinho: “Inizia giovedì”

José Mourinho rilascia un annuncio a sorpresa dopo la vittoria della Roma in rimonta sulla Cremonese. Lo Special One in conferenza lancia la nuova avventura, si inizia giovedì.

La Roma strappa, non senza faticare, il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Allo stadio Olimpico la squadra giallorossa ha superato per 2-1 in rimonta la Cremonese, che era andata in vantaggio nella prima frazione di gioco. José Mourinho ha vissuto la gara ad altissima intensità, fino alla rimonta completata dal calcio di rigore messo a segno da Paulo Dybala. Già da prima del match il portoghese aveva lanciato nuovi segnali intorno al suo futuro alla Roma, poi si è nuovamente sbottonato in conferenza stampa.

José Mourinho senza freni in conferenza stampa, al termine della sfida tra Roma e Cremonese, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il tecnico portoghese prima della gara è stato nuovamente accompagnato dagli applausi dello stadio Olimpico. Lo Special One ha risposto all’ovazione mettendosi la mano sul cuore, lanciando un nuovo segnale sul tema del rinnovo. Dopo la difficile rimont contro la Cremonese il tecnico portoghese è tornato allo scoperto sul proprio futuro, parlando delle manove dei Friedkin e non solo.

Lo Special One ha lanciato una nuova avventura televisiva, che partirà a breve: “Giovedì inizierà una serie su Netflix in cui ci saranno cose mai sentite e si capirà che sono un pazzo totale, ho rifiutato offerte quando avevo un accordo verbale con la Roma.”

Sui Friedkin ed i tifosi: ”Ho detto al mio procuratore di non parlare con altri club, mi fido dei Friedkin, con loro c’è un rapporto di reciprocità, per questo non credo ai nomi degli allenatori accostati alla Roma. Non ho mai avuto un rapporto così empatico con dei tifosi da quando alleno”