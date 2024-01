Tiago Pinto al tappeto: scippo bianconero da 10 milioni

Il calciomercato invernale si è aperto da due giorni e Tiago Pinto continua il casting per il rinforzo in difesa. Il portoghese rischia di finire Ko, c’è lo scippo bianconero.

A quarantotto ore dall’apertura ufficiale del calciomercato invernale si accendono i riflettori sulle manovre di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese, in scadenza ed in odore di addio dalla Roma, sta cercando la fumata bianca decisiva per il colpo in difesa a gennaio. Il tempo stringe e la coperta a disposizione di José Mourinho si fa sempre più corta, mentre aumenta la concorrenza su un calciatore accostato alla lista dei desideri del dirigente giallorosso. Lo scippo bianconero può mandare al tappeto il responsabile del calciomercato in casa Roma.

La Roma di José Mourinho ha superato col brivido gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Cremonese allo stadio Olimpico. Decisive le reti di Lukaku e Dybala alla rimonta giallorossa, che è valsa il derby contro la Lazio nei quarti di finale. Nella prima sfida dell’anno solare José Mourinho ha avuto a disposizione un solo difensore centrale di ruolo, lo spagnolo Diego Llorente. Il portoghese ha perso anche Evan Ndicka, partito per la Coppa d’Africa, mentre il recupero di Chris Smalling continua ad essere un’incognita. Anche le condizioni fisiche di Gianluca Mancini tengono sulle spine il tecnico giallorosso, che spera di abbracciare quanto prima il nuovo rinforzo in difesa. Ancora una volta Tiago Pinto sembra aver volto lo sguardo in Premier League, ma c’è la concorrenza bianconera che fa saltare il banco.

Nuovo difensore, Tiago Pinto accerchiato: anche il Newcastle piomba su Godfrey

Fari puntati su Ben Godfrey, duttile difensore britannico in forza all’Everton. Il classe ’98 è stato segnalato sul taccuino di Pinto, al pari di Dier, Chalobah e Kehrer in Premier League.

Sul difensore dell’Everton per c’è da registrare la concorrenza bianconera del Newcastle, alla ricerca di rinforzi di livello a gennaio. Secondo quanto evidenzia il sito Footballtransfers.com i Magpies avrebbero messo nel mirino proprio Godfrey e starebbero cercando un accordo da 10 milioni di euro. Nuovo scippo in difesa con cui fare i conti per Tiago Pinto, mentre il tempo stringe in vista del prossimo impegno in campionato della Roma.