Il nuovo DS spariglia le carte: Allegri sulla panchina della Roma

Dall’addio di Pinto alla nuova possibile guida tecnica: il ribaltone in casa Roma ridisegna gli scenari.

Il comunicato ufficiale che ha sancito l’addio di Tiago Pinto alla Roma si sta letteralmente prendendo le luci della ribalta. Il tam tam mediatico sul papabile sostituto del General Manager portoghese è già iniziato. Tra i profili più caldi, oltre a quello di Modesto, c’è sicuramente anche quello di Frederic Massara. Quella dell’ex Milan è una candidatura che sta trapelando da diverso tempo. Sebbene non ci siano ancora accordi ufficiali in tal senso, le nuove voci sul possibile approdo di Massara in giallorosso non possono essere trascurate.

A quel punto si aprirebbero nuovi scenari anche per la panchina della Roma. Un discorso da monitorare con attenzione, visto che Mourinho è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024. Per adesso non trapelano significative novità sull’argomento, nonostante l’apertura ufficiale dello “Special One”, disposto ad aprire un nuovo ciclo in giallorosso. Sebbene non rappresenti ancora un argomento prioritario, il discorso riguardante la guida della panchina dei capitolini animerà le attenzioni dei Friedkin.

Calciomercato Roma, sprint per Massara: tentazione Allegri per la panchina

Come già rivelato in esclusiva da asromalive.it, un profilo monitorato dalla Roma in caso di addio a Mourinho è quello di Max Allegri. Il tecnico livornese, protagonista di una stagione fin qui convincente alla guida della Juventus, potrebbe dire addio ai bianconeri a fine stagione.

Nonostante sia legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025, non è escluso che Allegri chiuda anzitempo la sua avventura all’ombra della Mole per scegliere di abbracciare un nuovo progetto. L’opzione Roma è tenuta assolutamente in considerazione dal tecnico livornese. Sponsor di un blitz per portare Allegri nella Capitale potrebbe essere alla fine proprio Massara, grande amico dell’allenatore della Juventus. E chissà che nei prossimi mesi non possano crearsi i presupposti propizi per un intreccio che, sia pur di difficile realizzazione, non appare utopistico.

Con Massara in “cabina di regia”, infatti, le possibilità che la Roma affondi il colpo per Allegri (almeno in teoria) sarebbero in drastica ascesa. Accostato anche alla Juve dopo il fragoroso addio al Milan, Massara potrebbe vedere in Allegri l’uomo giusto al quale affidare le chiavi di un nuovo progetto tecnico. Per adesso, però, siamo solo ed esclusivamente nell’ambito delle mere ipotesi. Staremo a vedere cosa succederà.