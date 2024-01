La Roma resta a guardare: firma UFFICIALE e clausola da 150 milioni

L’accordo tra le parti è stato suggellato con tanto di firma. Completamente sbagliate le tempistiche della Roma, che non ha più affondato il colpo.

In una sessione di calciomercato che si preannuncia sostanzialmente avara di grandi investimenti, le idee e la programmazione dovranno necessariamente farla da padrone. Aspetti di cui la Roma non può tenere conto, a maggior ragione alla luce delle restrizioni imposte dall’UEFA.

L’evolvere della situazione legata a Marcos Leonardo rappresenta un po’ il simbolo delle contraddizioni delle mosse di mercato dei giallorossi degli ultimi mesi. A lungo inseguito dalla Roma, che aveva raggiunto un accordo con l’entourage dell’attaccante in estate, l’attaccante brasiliano ha scelto il progetto del Benfica. Il classe ‘2003 ha firmato con le “Aquile” un contratto fino al 2029, come annunciato dal club portoghese con un post apparso sul proprio sito ufficiale.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo-Benfica è UFFICIALE: le cifre della clausola

Come anticipatovi da asromalive.it, sia il Santos che il calciatore privilegiavano un trasferimento in Europa, nonostante i sondaggi esplorativi effettuati soprattutto dal Palmeiras. Emersa come nuova pista, l’opzione Benfica ha subito convinto sia Marcos Leonardo e il suo entourage che il Santos.

A tal proposito, emergono nuovi dettagli sulla natura dell’accordo trovato dalle parti. Come raccolto dalla nostra redazione, infatti, Marcos Leonardo si è legato al Benfica da un contratto fino al 2029 con una clausola rescissoria dal valore di 150 milioni di euro. Al Santos andranno 18 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Tanti i rimpianti della Roma, che non è riuscita a capitalizzare il vantaggio acquisito nella corsa al calciatore in estate, decidendo di non affondare il colpo per privilegiare altre soluzioni.