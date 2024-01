Nuovo colpo Roma: paga la Premier League

Calciomercato Roma, i giallorossi possono piazzare anche un altro colpo. Doppia pista in Premier League

Il colpo Huijsen la Roma lo ha chiuso in maniera veloce, riuscendo anche a superare la concorrenza del Frosinone che ci aveva messo gli occhi sopra da un poco di tempo e che sembrava davvero potesse prendersi il difensore olandese della Juventus.

Però, grazie anche all’inserimento di Cherubini, Pinto ha piazzato uno degli ultimi colpi di mercato della sua avventura giallorossa, visto che il giovane dirigente all’inizio di febbraio saluterà Trigoria. Sarà un mese intenso per lui che professionalmente si è dimostrato un uomo importante, che ha fatto errori, senza dubbio, ma che è riuscito anche a portare nella Capitale degli uomini importanti con i limiti imposti dal FPF. Adesso il compito imminente è quello di cedere qualcuno, per cercare di racimolare un altro poco di soldi e andare a prendere, magari, anche un altro centrale.

Calciomercato Roma, gli occhi della Premier su Spinazzola

E gli uomini che possono salutare ci sono: uno ad esempio è Renato Sanches, che potrebbe far risparmiare la Roma sullo stipendio, l’altro è Leonardo Spinazzola, che ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione e che stando alle parole dette dal suo agente, Davide Lippi, non verrà rinnovato.

Per l’esterno si è parlato di un interesse arabo, ma secondo le informazioni che sono state riportate da LaRoma24, anche un altro paio di club di alta classifica della Premier League starebbero cercando di capire se c’è la possibilità di prenderlo. I giallorossi quindi, che hanno aperto come sappiamo alla cessione, cercano di monetizzare per non perderlo a parametro zero la prossima estate. Una possibilità quindi c’è, forse anche più di una, per vedere almeno un altro elemento nuovo in questo mercato di gennaio dentro la squadra di Mourinho.