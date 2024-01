Addio immediato Roma, spunta anche il Manchester

Calciomercato Roma, addio immediato e contatti in Premier League. Il suo tempo è scaduto, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Alle già tante preventivabili novità legate al mese di gennaio, in casa Roma si stanno registrando in questi giorni aspetti ed evoluzioni di importanza certamente non inferiori, in grado di acuire la curiosità e l’attesa sui possibili scenari riguardanti il mondo giallorosso tutto. Quest’ultimo, come noto, è nel pieno di una fase di impegni calcistici in grado di poter fungere da discriminante per la comprensione delle ambizioni e dello stato di forma degli uomini di Mourinho.

Parallelamente, però, in quel di Trigoria si è anche al lavoro per provare a plasmare una rosa che ha fin qui palesato non poche defezioni e che vivrà in queste settimane le ultime modifiche a cura di Tiago Pinto, ormai ufficialmente destinato a lasciare il club a febbraio, una volta aver concluso quella che si appresta ad essere l’ultima parentesi di calciomercato dopo circa tre anni nella Capitale.

La ricerca di un nuovo DS, come noto, sta rappresentando un altro motivo e aspetto di grande interesse, aggiungendosi alle già numerose e vessate questioni nate in seno alla società capitolina.

Calciomercato Roma, sondaggi dal Manchester United per Spinazzola

In questi giorni di inizio anno, ad esempio, si è già tornati a parlare nuovamente di Dybala e della sua posizione contrattuale nel club, oltre che a discutere di un Mourinho che, da mesi, è al centro dell’attenzione per l’imminente scadenza contrattuale con la Roma. Ad ogni modo, però, queste settimane potrebbero essere molto importanti non solo al fine della ricerca di un nuovo DS e della concretizzazione di eventuali nuovi approdi dopo Huijsen dalla Juventus.

Come noto, infatti, non sono da considerare utopistiche eventuali manovre in uscita, dalle quali potrebbe essere ricavata la giusta linfa da investire immediatamente o nel futuro più lontano. A tal proposito, dunque, non sfugga quanto riferito dal giornalista Attilio Malena rispetto alla situazione di Leonardo Spinazzola, che potrebbe partire già a gennaio.

Per non perderlo a zero, la Roma potrebbe valutare offerte giungenti in questo periodo e, stando alla su citata fonte, ci sarebbero stati in queste ore dei sondaggi da parte del Manchester United, che confermano il già esplicitato interesse verso il 37 da parte della Premier League.