Dalla Lazio alla Roma, “tradimento” bollente: esplode il caso prima del derby

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni dalla Spagna tirano in ballo anche i giallorossi nella caccia al gioiellino.

Definita l’operazione Huijsen con la Juventus, la Roma sta continuando a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. I paletti imposti dall’UEFA, però, impongono scelte oculate e solo determinate cessioni potrebbero sbloccare gli acquisti che l’area mercato giallorossa ha individuato per puntellare l’organico.

Sebbene l’innesto del difensore di proprietà della Juve sia ossigeno per il reparto arretrato, la Roma sta lavorando intensamente per mettere le mani anche su un altro difensore. Nelle ultime ore, ad esempio, è ritornato in ballo la suggestione Soyuncu, anche se l’Atletico Madrid al momento non appare disposto ad intavolare la trattativa sulla base di un prestito. Tuttavia, ciò non significa che non si possano aprire spiragli importanti nel corso delle prossime settimane. Le varie vicissitudini economico finanziarie restringono il campo d’azione dei dirigenti della Roma. Ragion per cui si cercherà di valutare eventuali soluzioni low cost o che comunque comportino un esborso relativamente ridotto.

La Roma sfida la Lazio per Valentini: anche il Milan sulle sue tracce

Il ventiduenne difensore del Boca Juniors, al quale è legato da un contratto in scadenza il 31 dicembre 2024, ha calamitato soprattutto l’interesse della Lazio.

I biancocelesti, da tempo sulle sue tracce, fino a questo momento non sono riusciti, però, a trovare l’accordo con il Boca, che non si schioda dalla richiesta iniziale: Valentini sarà ceduto solo se arriverà un club disposto a pagare la clausola rescissoria dal valore di 10 milioni di euro. Profilo finito già da tempo nei radar della Roma, Valentini piace e non poco ai giallorossi. Stando a quanto riferito da fichajes.net, inoltre, anche Salernitana e Milan avrebbero cominciato ad effettuare i primi sondaggi esplorativi. La corsa al calciatore, insomma, potrebbe riservare interessanti colpi di scena.

Come vi abbiamo riferito, però, ostacolata dai problemi del Financial Fair Play, la Roma non può affondare il colpo per Valentini almeno nell’immediato. Quello del ventiduenne centrale italo argentino, però, è un profilo che dalle parti di Trigoria continuano ad apprezzare molto.