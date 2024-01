Clausola Dybala, l’Arabia non molla: la Joya ha deciso

La clausola di Paulo Dybala tiene sulle spine la Roma e continua a far gola all’Arabia Saudita. L’attaccante argentino ha già deciso il suo futuro in ottica calciomercato invernale.

La Roma torna in campo questa sera allo stadio Olimpico, per la prima gara di campionato dell’anno solare. Il 2024 della squadra giallorossa si è aperto con la vittoria in rimonta ai danni della Cremonese, negli ottavi di Coppa Italia. Ora tre gare importantissime attendono la squadra allenata da José Mourinho, si parte dalla sfida all’Atalanta di Gasperini in programma questa sera. In seguito ci sarà il derby di Coppa Italia contro la Lazio, poi l’insidiosa trasferta in casa del Milan. Il tecnico portoghese conta di avere a disposizione il miglior Paulo Dybala nelle prossime, decisive, sfide in campo.

Il nuovo anno si è aperto con la ‘Joya’ subito protagonista. L’attaccante argentino è stato gettato nella mischia da Mourinho nella sfida alla Cremonese di Coppa Italia, ed ha deciso la gara. Sin da subito le giocate di Dybala hanno messo in crisi la retroguardia della Cremonese, fino al sigillo decisivo del calcio di rigore. La vittoria sul club di Serie B è valsa il passaggio ai quarti di finale per la squadra giallorossa, attesa dal derby infrasettimanale di Coppa Italia. Stasera il numero 21 giallorosso sarà rilanciato dal primo minuto al fianco di Romelu Lukaku, mentre in ottica calciomercato la clausola d’addio continua a tenere sulle spine la Roma in questi giorni.

Clausola Dybala, nuove richieste dall’Arabia: la Joya vuole restare alla Roma

Mancano otto giorni alla scadenza della clausola d’uscita di Paulo Dybala. L’attaccante giallorosso, che spera di aver messo alle spalle i tanti infortuni che ne hanno condizionato la stagione fin qui, continua ad essere nel radar di tante squadre. Oltre alle attenzioni europee, la Joya è ancora nel mirino dell’Arabia Saudita, che ha messo gli occhi proprio sulla clausola in scadenza.

A rilanciare l’interesse del campionato saudita per il talento argentino è l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’. Il quotidiano però stempera ogni voce di possibile addio imminente per Paulo Dybala, sottolineando come la volontà della Joya sia quella di continuare a giocare per la Roma di José Mourinho.