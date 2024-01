Addio Roma, Renato Sanches bianconero: presentata l’offerta

Calciomercato Roma, il futuro di Renato Sanches continua a tenere banco in vista di gennaio. Spunta l’offerta che può aprire le porte all’avventura in bianconero nei prossimi giorni.

Renato Sanches continua ad essere un nome caldo in uscita dalla Roma in vista del calciomercato invernale. Il centrocampista portoghese, arrivato in prestito dal PSG, è stato fermato da un nuovo infortunio in casa giallorossa. Il classe ’97 è stato fin qui tormentato dai guai fisici, costante della sua carriera, e la sua ultima apparizione in giallorosso potrebbe essere quella in casa del Bologna. Nell’occasione José Mourinho lo aveva prima lanciato in campo, poi clamorosamente sostituito dopo neanche venti minuti. Per l’ex Benfica non è escluso l’addio dopo metà stagione, e spunta l’offerta che apre al futuro in bianconero nei prossimi mesi.

Dopo la sostituzione del Dall’Ara sono anche arrivate le scuse del tecnico connazionale, mentre il centrocampista è stato frenato negli ultimi giorni da un nuovo infortunio. Già nei giorni scorsi era spuntata la possibilità dell’annullamento del prestito, smentita poi da José Mourinho in conferenza stampa. Ma sottotraccia la Roma sembra pronta a lavorare senza sosta per separarsi dal centrocampista lusitano nei prossimi giorni, per alleggerire le casse dell’ingaggio e cercare nuovi colpi in entrata per lo Special One. In tal senso spunta una nuova offerta che apre le porte bianconera al centrocampista lusitano.

Calciomercato Roma, Renato Sanches offerto in Turchia: svolta bianconera

Secondo quanto rimbalza dalla Turchia il centrocampista di proprietà del PSG sarebbe stato offerto ai bianconeri del Besiktas. La Roma potrebbe dunque separarsi dal centrocampista portoghese, annullando il prestito a gennaio dopo appena nove presenze ed una rete in giallorosso tra campionato ed Europa League.

Ad evidenziare la pista bianconera per Renato Sanches è stato su ‘X’, il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu. Secondo il cronista il centrocampista portoghese sarebbe stato offerto al Besiktas per la seconda metà di stagione. In caso di fumata bianca decisiva il classe ’97 potrebbe lasciare subito la Roma, tentando una migliore sorte nel campionato turco.