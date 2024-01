Incrocio Roma-Juventus, chiosa UFFICIALE: firma fino al 2028

Nuovo intreccio di calciomercato bollente che coinvolge Juventus e Roma. Ora è arrivata la conferma ufficiale, che anticipa la firma fino al 2028 a stretto giro di posta.

La prima sfida di Serie A del nuovo anno ha visto la Roma di Mourinho pareggiare in casa contro l’Atalanta. Al gol degli ospiti siglato da Koopmeiners ha risposto Paulo Dybala dagli undici metri. Non è bastata una prova pimpante per regalare i tre punti alla squadra giallorossa, che non è riuscita a completare l’ennesima rimonta di questa stagione. Rimonta agguantata nelle battute finali dalla Juventus che, grazie alla rete di Vlahovic nel recupero, si è assicurata i tre punti in casa della Salernitana. Le due squadre sono protagoniste di un nuovo intreccio di calciomercato in ottica futura.

Nelle ultime stagioni Roma e Juventus sono state al centro di tanti incroci di calciomercato. A partire dall’arrivo di Paulo Dybala in giallorosso, dopo la scadenza del contratto con i bianconeri, passando per la trattativa che ha coinvolto Romelu Lukaku la scorsa estate. Il centravanti belga, dopo la rottura definitiva con l’Inter, sembrava in procinto di sbarcare a Torino come sostituto di Dusan Vlahovic. Alla fine il Chelsea ha aperto al prestito secco, condizione decisiva per l’arrivo di Big Rom nella squadra allenata da José Mourinho. Il tecnico portoghese nei giorni scorsi è stato protagonista dell’ultimo arrivo in entrata della Roma, con un nuovo colpo in difesa proprio dalla Juventus.

Calciomercato Roma, il padre di Huijsen allo scoperto: “Firmerà il rinnovo con la Juventus”

Parliamo del classe 2005, Dean Huijsen, che ieri sera ha debuttato con la maglia della Roma. Nel pareggio casalingo srrivato contro l’Atalanta, il difensore olandese è stato gettato nella mischia da Mourinho dopo la fine del primo tempo. Il numero 3 giallorosso si è ben distinto in campo, trovando diverse verticalizzazioni vincenti senza sbavature contro la squadra orobica.

A proposito del suo futuro ne ha parlato il padre, intervistato dal giornalista Mirko Di Natale di Tuttojuve.com. Il genitore del difensore olandese è tornato sull’arrivo del figlio a Roma, parlando del ‘buonissimo impatto’ avuto nell’esordio in giallorosso. Sull’importanza di Mou nella trattativa: “Quando ha chiamato mister Mourinho non è stato molto difficile scegliere“. Infine la chiosa finale sul futuro del difensore, pronto a rinnovare con la Juventus: “Dean dovrà firmare per un altro anno. Questo faceva parte dell’accordo con la Juventus.“