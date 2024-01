Orsato arbitra Lazio-Roma, anche il VAR è da incubo

Lazio-Roma, ecco le designazioni arbitrali ufficiali per il derby di Coppa Italia. A dirigere la gara sarà Daniele Orsato ed anche la scelta al VAR evoca pessimi ricordi per i giallorossi.

Neanche il tempo di metabolizzare le polemiche scaturite dall’arbitraggio di Roma-Atalanta che l’AIA ha emesso le designazioni ufficiali per il derby di Coppa Italia. Ieri sera, nel posticipo dell’Olimpico contro i bergamaschi, José Mourinho è stato espulso dall’arbitro Aureliano, inchiodato dalla moviola che ha dato ragione alle polemiche contro il fischietto. Ecco le scelte dei vertici arbitrali per la stracittadina valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì pomeriggio. A dirigere la gara sarà Daniele Orsato, ed anche la scelta del VAR evoca aspre polemiche per la squadra giallorossa.

Mercoledi pomeriggio, alle ore 18, la Roma affronterà il Derby di Coppa Italia contro la Lazio di Sarri. L’ultima stracittadina si è chiusa a reti bianche e senza grande spettacolo a metà novembre. Ora le due squadre si affronteranno nei quarti di finale della competizione nazionale, in palio c’è un posto in semifinale nella sfida ad eliminazione diretta dello stadio Olimpico. Una gara che può incidere anche nel bilancio stagionale di José Mourinho, che fin qui ha vinto un solo derby contro Maurizio Sarri dall’arrivo a Trigoria. Il tecnico portoghese, espulso ieri in aperta polemica con il direttore di gara Aureliano, deve fare i conti con una doppia designazione arbitrale da brividi in vista della starcittadina.

Lazio-Roma, designazioni arbitrali UFFICIALI: Orsato e Irrati evocano brutti ricordi

A dirigere il derby di Coppa Italia sarà Daniele Orsato. Con il fischietto della sezione di Schio la squadra giallorossa non ha mai vinto una stracittadina e non sono mancate polemiche in passato con José Mourinho, ed anche la scelta al VAR fa tremare i tifosi della Roma.

Al VAR è stato designato Irrati della sezione di Pistoia. Proprio in un derby vinto dalla Lazio José Mourinho aveva tuonato contro il fischietto, indicandolo “Non all’altezza del bel calcio”. Una coppia che fa tremare la Roma in vista del derby di Coppa Italia, con i giallorossi che dovranno ribaltare le statistiche con Orsato.