Addio Belotti, nuova pista e ritorno clamoroso

Addio Belotti, altro interesse per l’attaccante della Roma: il ritorno potrebbe essere clamoroso

Del Como, squadra di Serie B, ve ne abbiamo già parlato in tempi non sospetti. Poi su Belotti ci sarebbe anche la Fiorentina, che in caso di cessione di Nzola, che non ha fatto bene in questo avvio di stagione, potrebbe pensare proprio al Gallo per l’erede. Ma in questo caso c’è anche la pista che porta a Kean della Juventus, quindi le possibilità sono quelle che sono.

Di certo in questa sessione di mercato invernale si sta parlando molto di quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante che la Roma ha preso a zero dopo che lo stesso aveva lasciato il Torino, e che non ha sicuramente reso secondo quelle che erano le aspettative. Il fatto però che stride con quelle che poi sono le reali potenzialità del giocatore – che non è da cadetteria – è che appunto ha mercato proprio in B. Secondo le informazioni di Schira non c’è solo il Como, ma anche un altro club sempre di categoria inferiore che ci starebbe pensando.

Addio Belotti, anche il Palermo sul giocatore

Sulle tracce di Belotti, per quello che sarebbe un ritorno assai romantico in quel club che lo ha lanciato nel calcio che conta, ci sarebbe il Palermo di Corini, alla ricerca di un attaccante per tentare l’assalto alla Serie A dopo un avvio così e così. I rosanero, che ricordiamo come proprietà hanno la stessa del Manchester City, vorrebbero fare le cose in grande e appunto hanno messo nel radar il giallorosso.

Al momento Belotti avrebbe declinato l’offerta, non avrebbe per ora nessuna intenzione di scendere di categoria, ma se le cose dovessero rimanere così fino agli ultimi giorni di mercato, e con l’ipotesi di vedere il campo davvero poco così come successo finora, allora anche la sua idea potrebbe cambiare. Vedremo.