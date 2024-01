Addio Renato Sanches, la Roma prende l’erede dal Barcellona

Calciomercato Roma, l’ipotesi di addio anticipato a Renato Sanches continua a prendere quota. E spunta anche una nuova pista dal Barcellona per il centrocampo.

Il futuro di Renato Sanches continua ad essere un tema caldo nel calciomercato invernale della Roma. Il centrocampista portoghese potrebbe lasciare la squadra giallorossa dopo metà stagione, alleggerendo il monte ingaggi e innestando nuovi movimenti in entrata. A tal proposito, in caso di fumata bianca intorno all’addio del calciatore di proprietà del PSG, spunta un possibile rinforzo dal Barcellona per il centrocampo giallorosso.

La Roma lavora in uscita per risolvere il caso Renato Sanches a gennaio. Il centrocampista portoghese, arrivato in estate in prestito dal PSG, è stato nuovamente fermato da un guaio fisico. Stavolta è stata la caviglia a far alzare bandiera bianca al classe ’97, che non vede il campo dalla sconfitta di Bologna. Oltre tre settimane fa l’ultima apparizione del centrocampista in maglia giallorossa, peraltro tolto da José Mourinho dopo appena 18 minuti dal suo ingresso in campo. E la clamorosa sostituzione a gara in corso potrebbe rappresentare il paragrafo finale sulla sua esperienza nella Capitale.

Calciomercato Roma, svolta Renato Sanches: addio e colpo dal Barcellona

Sulle tracce del centrocampista ci sono gli occhi dell’Olympiacos e del Besiktas, con il club turco che ha in panchina il portoghese Fernando Santos. L’ex CT lusitano sarebbe lo sponsor principale dell’operazione Renato Sanches, che alleggerirebbe il monte ingaggi per le casse della Roma.

In caso di fumata bianca l’addio a Renato Sanches aprirebbe nuovi spiragli in entrata in casa giallorossa. Secondo l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, per il centrocampo della Roma si è accesa la pista Oriol Romeu, ai margini del Barcellona. Il mediano classe ’91 non rientra nei piani di Xavi ed il club catalano sembra disposto a cederlo in prestito per la seconda metà di stagione. Condizione obbligatoria per i parametri finanziari del club giallorosso a gennaio, in caso di addio al centrocampista portoghese si può accendere l’asse con la squadra Blaugrana a centrocampo. Lo spagnolo andrebbe a rinforzare la linea mediana, con il centrocampo giallorosso che potrebbe vedere un Bove sempre più protagonista da interno.