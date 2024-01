Emissari all’Olimpico stregati da Dybala: la big paga la clausola

Futuro Paulo Dybala e avviso alla Roma in vista della sessione di calciomercato invernale. Emissari allo stadio Olimpico e clausola nel mirino della big: ecco tutti i dettagli.

Il 2024 si è aperto con due reti per Paulo Dybala in casa Roma. Ora l’attaccante argentino punta al tris con il derby alla Lazio nel mirino. Domani pomeriggio la Roma affronterà la stracittadina valida per i quarti di Coppa Italia e la ‘Joya’ è a caccia di continuità dopo aver ritrovato il campo. Nella speranza che i guai fisici che ne hanno tormentato la stagione fin qui siano alle spalle, a tenere sulle spine la squadra giallorossa è la clausola d’addio inserita nel contratto dell’ex Juventus. E spuntano gli emissari della big pronta ad uscire allo scoperto a gennaio.

Nelle prime due gare dell’anno solare Paulo Dybala ha trovato altrettante reti. Ora l’attaccante argentino punta il derby di Coppa Italia, in programma all’Olimpico domani pomeriggio. La ‘Joya’ non ha mai segnato nelle sfide tra Roma e Lazio e la sfida di domani rappresenta una ghiotta chance per rifarsi. In attesa della sfida infuocata, c’è uno scenario che piomba sul futuro del talentuoso attaccante argentino, arrivato due estati fa alla Roma dopo la scadenza di contratto con la Juventus. A tenere sulle spine la piazza giallorossa è la clausola d’uscita presente nel contratto del numero 21, che scadrà tra pochi giorni ma sembra continuare a fare gola a diversi club.

Futuro Dybala, blitz del Manchester United all’Olimpico: clausola nel mirino

Tra questi ci sono tanti interessi in Premier League, tra cui Chelsea, Tottenham e Liverpool ma non solo. Secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra nell’ultima partita della Roma allo stadio Olimpico erano presenti emissari del Manchester United, che hanno seguito con attenzione due giocatori in campo.

A riferire la notizie è il portale Hitc.com, che evidenzia come emissari dei Red Devils abbiano assistito allo stadio Olimpico a Roma-Atalanta. Nel mirino del Manchester United ci sarebbe proprio Paulo Dybala, con la clausola d’addio che fa gola, oltre al difensore orobico Giorgio Scalvini.