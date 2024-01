Infortunio prima di Lazio-Roma: UFFICIALE l’esito degli esami

Infortunio prima di Lazio-Roma, UFFICIALE: ecco le condizioni del giocatore dopo gli esami strumentali

Se da un lato la Lazio oltre a recuperare Luis Alberto che dovrebbe essere della sfida e oltre ad avere una certa preoccupazione per Provedel che questa mattina, per via di uno status influenzale, non si è allenato, dall’altro la Roma fa la conta soprattutto su quelli che sono i difensori che Mourinho potrebbe schierare nella gara di domani.

C’è la grossa possibilità – anche per via delle assenze già note di Smalling e Ndicka – che Huijsen, ultimo arrivato che ha già debuttato contro l’Atalanta, possa trovare spazio dal primo minuto. Anche perché, non ci sarà nemmeno Llorente, che questa mattina, dopo il problema muscolare avvertito nella gara contro la Dea domenica sera, si è sottoposto ai controlli di rito. Ecco quello che è venuto fuori.

Infortunio prima di Lazio-Roma, le condizioni di Llorente

Nessuna lesione per il difensore spagnolo, che però ovviamente nella stracittadina di domani sera non ci sarà e che verrà valutato giorno dopo giorno. A rischio anche la gara contro il Milan in programma nel prossimo fine settimana a San Siro, anche se forse qualche possibilità dopo l’ufficializzazione delle condizioni c’è. Mourinho ci spera, visto che la coperta è davvero corta in questo momento nel pacchetto arretrato.

Una buona notizia per lo Special One che però comunque si aspetta ancora qualcosa dal mercato. Un altro difensore, visto che ormai la difesa a quattro dalle parti di Trigoria non si vede da diversi anni, farebbe sicuramente comodo al portoghese. Ma i paletti del Fair Play Finanziario, e il fatto che ci sono davvero pochi uomini che si muovono dietro in questa sessione di mercato, non danno a Pinto la possibilità di un lavoro agevole. Un ultimo mese per il gm assai difficile prima dell’addio.