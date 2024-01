Calciomercato Roma, affare in Serie A: c’è anche la formula

Calciomercato Roma, l’affare i giallorossi lo potrebbero fare in Serie A: c’è anche la formula dell’operazione che potrebbe sbloccare Pinto

La formula forse non piace più di tanto, almeno così è sempre stato fino al momento. Anche se, una cessione, potrebbe sbloccare il mercato in entrata della Roma che al momento ha preso Huijsen in prestito per sei mesi e ha bisogno anche di un altro difensore per la seconda parte di stagione. Il no di Renato Sanches alle varie offerte che il club ha messo sul piatto blocca un poco la situazione, però non è l’unico in lista d’uscita come vi abbiamo spiegato prima. Sono 4 gli elementi della Roma che potrebbero salutare in questa sessione di mercato. O almeno un paio di loro.

Tra questi, anche per via di un rapporto non certo idilliaco e soprattutto anche per via di prestazioni assai al di sotto delle aspettative, c’è sicuramente l’olandese Karsdorp. Che qualche estimatore ce lo ha. E secondo Il Messaggero oggi in edicola c’è anche un club di Serie A che lo avrebbe richiesto in prestito.

Calciomercato Roma, la Fiorentina vuole Karsdorp

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi sull’esterno olandese chiedendolo in prestito alla Roma. Un’operazione che però non ha sviluppi in questo momento, soprattutto in questa settimana dove oggi c’è il derby e dove Rick potrebbe essere anche impiegato dall’inizio. In ogni caso, l’interesse dei viola, potrebbe essere una soluzione per sbloccare Soyuncu o chi per lui, dando a Mou l’altro centrale difensivo che serve alla squadra.

Anche lo scorso gennaio e la scorsa estate Karsdorp sembrava in uscita, soprattutto un anno fa, dopo i fatti di Reggio Emilia contro il Sassuolo ci si aspettava solamente l’accordo per l’addio che non è mai arrivato. Da quel momento in poi il reintegro e vari passaggi per il ritorno in squadra. Ma adesso la cessione è di nuovo nell’aria.