Confermata anticipazione ASRL: ecco l’erede di Renato Sanches

Calciomercato Roma, come anticipato da Asromalive.it è stato scelto l’erede di Renato Sanches. La conferma apre le porte ad una nuova sfida a gennaio per il centrocampo giallorosso.

Le strade tra la Roma e Renato Sanches potrebbero separarsi nei prossimi giorni. L’avventura in giallorosso del centrocampista portoghese, arrivato in prestito in estate dal PSG, sembra essere già arrivata ai titoli di coda. Dopo metà stagione l’ex Bayern Monaco può salutare la squadra allenata da José Mourinho. In caso di addio al portoghese la Roma potrebbe pescare nuovi rinforzi per il pacchetto a centrocampo da consegnare allo Special One, ed arriva una conferma su una pista anticipata da Asromalive.it nelle scorse settimane.

L’ipotesi di addio dopo metà stagione tra Renato Sanches e la Roma continua a prendere quota. Il centrocampista portoghese ha avuto tanti guai fisici in questi primi mesi, ed è nuovamente ai box per un problema alla caviglia. L’ipotesi di annullamento del prestito con il PSG continua a prendere piede, con le piste Olympiakos e Besiktas accostate al calciatore lusitano. In caso di fumata bianca la Roma avrebbe margine di manovra per piazzare un nuovo colpo in entrata e per raccogliere l’eredità dell’ex Benfica giunge una conferma clamorosa rispetto a quanto da noi anticipato nei giorni scorsi. L’erede del portoghese può arrivare direttamente dalla Premier League, ed è una vecchia conoscenza del campionato italiano.

Erede Renato Sanches in Premier League, confermata anticipazione ASRL: tutto su Traoré

Riflettori puntati sul centrocampista Hamed Traorè, in forza al Bournemouth. L’ex Sassuolo non sta trovando tanto spazio in Inghilterra e come anticipato dalla nostra redazione è in cima alla lista dei desideri della Roma in caso di addio a Renato Sanches a gennaio.

A confermare l’esclusiva targata ASRL ci ha pensato Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ha inserito la Roma come squadra che lo ha messo nel mirino per un ritorno in Serie A. Non manca la concorrenza, sulle tracce dell’ex Sassuolo ci sono anche Milan e Napoli. Il centrocampista nel frattempo è guarito completamente dalla malaria e pronto a tornare in campo, chissà se nel campionato italiano nella seconda metà della stagione.