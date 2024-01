Rifiuto totale e via libera Roma: è successo prima del Derby

Calciomercato Roma, il rifiuto totale può rappresentare un assist decisivo alle manovre in entrata dei giallorossi. Hanno chiuso le porte al nuovo blitz inglese a gennaio.

Tra poche ore la Roma di José Mourinho è attesa dall’infuocato derby di Coppa Italia. I giallorossi tornano ad affrontare la Lazio di Sarri dopo il pareggio a reti bianche di metà novembre in campionato. Stavolta c’è in palio l’accesso alle semifinali della competizione nazionale, oltre alla possibilità di risollevare l’entusiasmo della piazza vincendo la stracittadina. A poche ore dal Derby capitolino arriva uno scenario di calciomercato che va ad intrecciarsi con le manovre future del club giallorosso. Assalto respinto ed assist per il colpaccio in Serie A in vista della prossima stagione.

Alle ore 18 allo stadio Olimpico andrà in scena il Derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio. La squadra giallorossa è reduce dal pareggio interno maturato contro l’Atalanta, mentre i biancocelesti sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato. La stracittadina questa volta mette in palio l’accesso alle semifinali del torneo nazionale, un appuntamento molto sentito da entrambe le piazze e che può essere decisivo anche nel bilancio stagionale. Oltre alle attenzioni del campo in questi giorni impazzano diversi scenari di calciomercato in tutta Europa, con la Premier League che sembra pronta a tornare a fare spese importanti nel campionato italiano.

Calciomercato Roma, suggestione Gudmundsson: il Genoa chiude le porte al West Ham

Il Tottenham ha rotto gli indugi sul colpo Dragusin in difesa. Il centrale lascerà il Genoa dopo una prima metà di stagione da protagonista, ed era stato accostato a diversi club blasonati di Serie A. In vetrina nella formazione ligure c’è anche la stella islandese, Albert Gudmundsson, assoluto trascinatore dei rossoblù fin qui.

Proprio sul talentuoso attaccante nelle scorse settimane si sarebbero posati gli occhi della Roma, ma non solo in Serie A. Il suo bottino al giro di boa del massimo campionato italiano è impressionante: 10 reti e 3 assist in 19 giornate. Numeri che hanno fatto scattare il West Ham in Premier, che si è visto però chiudere la porta dal Genoa, come evidenziato da Sky Sport, che non vuole perderlo a gennaio. In ottica futura il rifiuto totale dei liguri può aprire le porte all’assalto della Roma.