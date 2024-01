Annuncio ufficiale: già pronto per Milan-Roma

Dopo la deludente sconfitta del Derby, la Roma è attesa da un’altra partita ostica contro il Milan

Aperto dalla sfida contro il Napoli il 23 dicembre e proseguito con le partite contro Juventus, Atalanta e Lazio, il ciclo terrificante di big match per la Roma si chiuderà domenica prossima contro il Milan. Uno scontro diretto divenuto di fondamentale importanza nella corsa Champions, che la squadra giallorossa dovrà affrontare senza José Mourinho, espulso domenica scorsa contro i bergamaschi. A proposito di arbitri, la designazione ufficializzata in mattinata non fa dormire sonni tranquilli.

Il direttore di gara non è, tuttavia, la preoccupazione più importante in vista della sfida di San Siro. Il derby di Coppa Italia ha messo in luce una pochezza di gioco allarmante, che ha cancellato con un colpo di spugna l’ottima prestazione di pochi giorni prima contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. L’allenatore portoghese ha puntato il dito contro gli esterni, incapaci di creare azioni pericolose una volta liberati al cross, ma c’è un dato che allarma ancora di più a Trigoria.

Milan-Roma, recupero ufficiale per Pioli

Contro i biancocelsti, infatti, è arrivato l’ennesimo infortunio muscolare per Paulo Dybala. La Joya ha accusato un problema al flessore della coscia sinistra e salterà la sfida contro i rossoneri. All’assenza dell’ex Juve, fa da contraltare in casa milanista il rientro di un attaccante.

Stefano Pioli per la partita di domenica sera potrà contare nuovamente su Noah Okafor. Tramite i propri profili social, l’attaccante svizzero ha annunciato il prprio rientro a pieno regime con un eloquente “I’m back”. Infortunatosi contro il Monza, l’ex Salisburgo ha saltato le partite contro Salernitana, Sassuolo, Empoil e Atalanta.