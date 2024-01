Malattia alle spalle e assalto Roma: sfida a Napoli e Milan

Calciomercato Roma, il problema fisico è stato risolto è arrivano conferme sulla nostra anticipazione. Pinto ci pensa

La malattia ormai è alle spalle, fortunatamente. Ed è tornato a disposizione del club e potrebbe tornare in campo già nei prossimi giorni. Di certo la delusione per aver perso la Coppa d’Africa c’è, fuori discussione, ma ormai è acqua passata.

E questo recupero permette alla Roma di pensarci. Conferme quindi su quanto anticipato da Asromalive.it lo scorso 29 dicembre: per il centrocampo Pinto sta pensando ad Hamed Traoré del Bournemouth, ex Sassuolo, con poco minutaggio in Premier League, che ha finalmente superato la malaria che lo ha costretto a rinunciare al torneo continentale. Adesso potrebbe muoversi, e la Roma sul giocatore c’è.

Calciomercato Roma, anche Napoli e Milan su Traoré

La conferma arriva dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina che sottolinea, come, non c’è solo comunque un interesse giallorosso nei confronti del centrocampista, ma in Italia ci starebbero pensando anche Napoli e Milan. Però per Pinto, come sappiamo, è sempre più complicato perché il dirigente giallorosso deve prima cedere qualcuno e poi pensare a qualche innesto. Purtroppo le casse piangono e i paletti del fari play finanziario impongono prima le uscite e poi qualunque nuovo colpo.

Vedremo se la Roma riuscirà in questo. Un’operazione comunque che si potrebbe sbloccare solamente, almeno questa è la sensazione, nel momento in cui Renato Sanches dovesse accettare una destinazione di quelle che al momento il club gli ha messo davanti: il centrocampista portoghese ha detto di no al Besitkas, al Paok e all’Olympiacos. Un trittico di risposte negative che mettono Pinto con le spalle al muro. Si spera si possa sbloccare qualcosa.