Addio Roma, non solo Lukaku: rosa dimezzata

Calciomercato Roma, il futuro di Romelu Lukaku sembra essere più lontano da Trigoria. Oltre al centravanti belga, in ottica futura, metà della rosa sembra pronta a salutare.

La Roma di Mourinho è reduce dalla sconfitta nel Derby contro la Lazio, costata l’eliminazione dalla Coppa Italia per i giallorossi. Domenica sera un altro match complicato attende la squadra guidata dal portoghese, che sarà assente in panchina per squalifica contro il Milan. L’ennesimo passo falso nella stracittadina rischia di compromettere il futuro dello Special One, che è in scadenza di contratto tra pochi mesi e non solo. Oltre a Romelu Lukaku l’avventura in giallorosso sembra entrata nella fase finale per metà della rosa a Trigoria.

La sconfitta di misura nel derby può rappresentare un vero e proprio spartiacque per la Roma di Mourinho. L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio sembra aver aperto nuove crepe tra proprietà e tecnico, ancora in scadenza di contratto e con l’ipotesi del rinnovo sempre più fredda in questi giorni. Dopo aver annunciato il divorzio da Tiago Pinto, con il casting per l’erede ancora avvolto dal mistero, la Roma sembra pronta a salutare anche il connazionale in panchina, ma non solo. Metà rosa sarebbe con le valigie in mano in ottica futura, in primis Romelu Lukaku, arrivato in prestito secco dal Chelsea la scorsa estate.

Calciomercato Roma, metà rosa con le valigie: verdetto sul futuro di Lukaku

La sensazione degli addetti ai lavori è che la Roma sia all’alba di un nuovo anno zero, sia in panchina che sul campo. In attesa di segnali ufficiali da parte della dirigenza sul nuovo responsabile del mercato, e di conseguenza anche il prossimo allenatore, sono tanti i calciatori pronti a salutare, tra prestiti e contratti in scadenza.

Secondo l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’ il futuro di Romelu Lukaku sembra già scritto lontano dalla Roma. Il belga viene inserito nella lista dei prestiti pronti a salutare a fine stagione, insieme ai vari Kristensen, Azmoun e Huijsen. Oltre a contare Renato Sanches che potrebbe lasciare già a gennaio, l’addio sembra scontato anche per i due calciatori in scadenza di contratto: Leonardo Spinazzola e Rui Patricio.