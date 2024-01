La cessione si tinge di rosso, UFFICIALE: addio Roma

Arriva un’altra cessione in casa Roma, in attesa di capire se possano esserci i margini per fare nuove operazioni in entrata

La dolorosa sconfitta contro la Lazio ha lasciato degli strascichi pesanti in casa Roma, che potrebbero condizionare anche il futuro di José Mourinho. Al di là della disfatta (la quarta su sei stracittadine con il portoghese in panchina), ciò che fa più riflettere è la modalità con cui è arrivata. Senza tralasciare le responsabilità evidenti dello Special One, alcuni giocatori hanno dimostrato ancora una volta di non sapersi calare con la giusta mentalità nei big match.

Una situazione che porterà ad un restyling profondo della rosa. Già a gennaio, i Friedkin sperano di riuscire a pizzare qualche esubero, con Leonardo Spinazzola che resta il maggiore indiziato ad una partenza immediata. Finora, però, le cose più concrete sono arrivate da calciatori non presenti nella rosa attuale.

Calciomercato Roma, UFFICIALE la cessione di Solbakken

Ormai da settimane vi raccontiamo, ad esempio, della trattativa con il Flamengo per Matias Vina. In attesa di un rilancio del club brasiliano, la dirigenza romanista nel frattempo ha perfezionato un’altra cessione. L’Urawa Reds ha infatti annunciato l’arrivo in prestito di Ola Solbakken.

L’ala norvegese è reduce da sei mesi disastrosi in Grecia e il suo approdo in Giappone porterà nelle casse giallorosse una cifra vicina ai 750mila euro.