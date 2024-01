Lazio-Roma, terremoto Giudice Sportivo: squalifica in campionato

Lazio-Roma di Coppa Italia è stata caratterizzata da forti attimi di tensione allo stadio Olimpico. Il Giudice Sportivo analizza tanto materiale: non sono escluse squalifiche in campionato.

Non sono mancati episodi di tensione nel derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio. La squadra biancoceleste ha superato di misura la stracittadina, con i giallorossi eliminati dai quarti di finale della competizione. Prima, dopo e durante la sfida ci sono stati tanti episodi da analizzare dalle autorità sportive, sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco. Dal lancio di fumogeni tra le due tifoserie, alla bottiglietta scagliata contro Edoardo Bove dagli spalti, passando per i duri faccia a faccia in campo che hanno portato diverse espulsioni.

L’arbitro Daniele Orsato ha sventolato tre cartellini rossi, il primo al biancoceleste Pedro, seguito da Sardar Azmoun e Gianluca Mancini dopo il triplice fischio finale. Le squalifiche per i giocatori arriveranno nelle prossime gare di Coppa Italia, ma il Giudice Sportivo sta analizzando anche quanto accaduto sugli spalti e non sono escluse dure sanzioni nei confronti delle tifoserie. Nell’immediato pre partita c’è stato un fitto scambio di fumogeni e non solo tra i settori della Tribuna Tevere, occupata dai biancocelesti ed il distinto Sud occupato dai tifosi della Roma. Nel mirino degli 007 federali, oltre all’episodio che ha coinvolto Edoardo Bove, ci finiscono anche i cori razzisti partiti dalla Curva Nord contro Romelu Lukaku.

Lazio-Roma, pugno duro del Giudice Sportivo: curva a rischio squalifica in Serie A

Un aspetto da considerare è che, al contrario dei tesserati che sconteranno le squalifiche in Coppa Italia, le sanzioni applicabili alla tifoseria saranno scontate in Serie A. A scriverne è l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, che indica come probabile la chiusura in un turno di campionato per la curva nord della Lazio.

I tifosi biancocelesti avrebbe intonato buu razzisti rivolti a Lukaku e cori di matrice discriminatoria. La curva nord era già stata sanzionata, con la pena sospesa, dopo il derby di campionato ed ora potrebbe scontare un turno di chiusura in vista di Lazio-Napoli secondo il quotidiano. Non sono escluse sanzioni neanche per i tifosi della Roma, si attendono le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo in tal senso.