Addio Mourinho e nuovo Ds, svolta Friedkin: la data che cambia tutto

Calciomercato Roma, il futuro di José Mourinho resta un’incognita in vista della prossima stagione. C’è attesa anche intorno all’erede di Tiago Pinto, con i Friedkin pronti ad una nuova svolta.

La Roma di José Mourinho è chiamata a rialzare la testa dopo la sconfitta nel Derby di Coppa Italia. La squadra giallorossa è attesa da una nuova complicata sfida, in casa del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, anche loro reduci dall’eliminazione in Coppa per mano dell’Atalanta, sono saldamente al terzo posto della Serie A. Dieci punti separano le due squadre, con la Roma chiamata a ridurre le distanze nella corsa al piazzamento in Champions League. Parallelamente al campo sono giorni decisivi per il futuro assetto tecnico della squadra giallorossa, con la proprietà Friedkin che avrebbe fissato i giorni per la svolta decisiva.

La sconfitta di misura arrivata nel derby contro la Lazio ha aperto nuove crepe in casa Roma, alla quarta stracittadina consecutiva senza reti all’attivo. Nella giornata di ieri è arrivata anche una dura presa di posizione da parte dei tifosi, che hanno affisso uno striscione di contestazione fuori Trigoria. Per risollevare il morale della piazza servirà una prestazione di livello domani sera in casa del Milan. Ma anche la squadra rossonera vuole riscattarsi dall’eliminazione in Coppa Italia, e blindare il terzo posto in classifica. Su un binario parallelo viaggiano le manovre della proprietà Friedkin, con Ryan presente a Trigoria in questi giorni, in merito ai nuovi vertici tecnici e dirigenziali in vista della prossima stagione della Roma.

Rinnovo Mourinho, Friedkin deciderà col nuovo ds: la data della svolta

La scadenza del contratto di José Mourinho si avvicina, mentre è stato già annunciato il divorzio con Tiago Pinto a febbraio. In attesa di segnali ufficiali sul futuro del tecnico portoghese, che è uscito allo scoperto annunciando la voglia di restare a più riprese, la proprietà statunitense sembra aver calendarizzato i giorni per la decisione finale.

Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, prima della trasferta in casa della Salernitana (29 gennaio) la Roma potrebbe conoscere l’erede di Tiago Pinto. I Friedkin avrebbero intenzione di pianificare il futuro in panchina proprio con il nuovo dirigente, che sarà chiamato a decidere di concerto con i texani sul futuro di José Mourinho.