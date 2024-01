Tradimento e addio immediato Roma, cambia tutto: “Mai stata un’opzione”

Voltafaccia improvviso e addio Roma, spunta la verità dopo le ultime notizie di calciomercato: “Mai stata un’opzione”.

Come spesso evidenziato, il corrente periodo vissuto dalla Roma si sta rivelando molto più intenso e complicato di quanto ci si potesse attendere. Questo, soprattutto alla luce delle numerose defezioni con le quali Mourinho ha dovuto fare i conti in quest’ultimo mese, legate sia alle plurime indisponibilità numeriche che ad alcune partenze per le competizioni con le nazionali, tra cui quelle di Ndicka e Azmoun.

Non a caso, la sortita del difensore ex Eintracht ha generato non poca apprensione in quel di Trigoria e, soprattutto, in un José Mourinho ben desideroso e speranzoso di poter assistere a qualche sforzo per corroborare una regione di campo sguarnita ed in palese difficoltà. Per ora, l’unica soluzione, coerente con le possibilità economiche del club, ha permesso alla squadra di registrare il momentaneo approdo di Hujisen, reo del fallo contro la Lazio in Coppa Italia ma già in grado di sciorinare personalità e importanti margini di miglioramento.

Calciomercato Roma, retromarcia su LLorente-PSG: “Non è mai stata un’opzione”

La speranza e l’obiettivo del club, ovviamente, restano quelle di poter assistere a pronti recuperi e reintegri, in attesa del su citato Ndicka nonché della crescita di un profilo giovane quanto promettente come il nuovo numero 3. La questione Smalling, tra le varie, sta rappresentando, poi, una di quelle in grado di complicare l’attuale situazione in una regione di campo che ha accusato non poco l’assenza di quello che si è rivelato essere un vero e proprio pilastro negli ultimi anni.

Le notizie della giornata odierna e degli ultimi giorni, dunque, avevano non casualmente impensierito ancora di più il mondo Roma, allarmato da quanto rimbalzato dalla Francia circa la possibile partenza di Llorente, che secondo le ultime notizie pareva essere finito nel mirino del PSG. Su tale fronte, però, non deve sfuggire quanto annunciato dal giornalista di Radio France, Julien Froment.

A sua detta, i parigini sarebbero sulle tracce di un difensore centrale alto e abile nei duelli aerei: i nomi circolanti, soprattutto dopo l’infortunio di Skriniar, sono numerosi ma, a sua detta, non figurerebbe tra questi quello di Diego Llorente, che non sarebbe mai stato un’opzione per il PSG.