Calciomercato Roma, la svolta ufficiale si tinge di bianconero

Attesa dalla delicata sfida contro il Milan, la Roma si appresta a vivere una settimana molto intensa anche sul calciomercato

Senza Paulo Dybala e Marash Kumbulla, la Roma è partita ieri alla volta di Milano, dove questa sera affronterà l’ennesimo scontro diretto per la Champions League in meno di un mese. Iniziato con il Napoli lo scorso 23 dicembre, il tour di force giallorosso si chiuderà oggi a San Siro contro il Milan. Una sfida difficile, resa ancora più ardua dagli strascichi post derby.

La sconfitta in Coppa Italia ha messo in dubbio anche la permanenza immediata di José Mourinho, con alcuni giornali che hanno parlato di possibile esonero in caso di sconfitta in Lombardia. Al di là della tematica allenatore, la cui risoluzione definitiva spetterà al nuovo direttore sportivo, nelle ultime due settimane in giallorosso, Tiago Pinto è chiamato a risolvere altri problemi della rosa. Sperando in qualche cessione che liberi posti nella lista Uefa (Belotti e, soprattutto, Spinazzola), il dirigente portoghese proverà a regalare almeno un altro tassello allo Special One, ma i fronti più caldi in questo momento sono altri.

Calciomercato Roma, trattativa ufficiale per Renato Sanches

Da un lato, c’è la trattativa con il Flamengo per Matias Vina. Le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile confermano quanto anticipato dalla nostra redazione in merito ad un possibile rilancio rossonero. L’arrivo in Europa di una delegazione brasiliana dimostra la volontà dei rubronegros di chiudere, con un’offerta da 8 milioni di euro che potrebbe essere sufficiente per fare plusvalenza. La cessione dell’uruguaiano, tuttavia, non risolverebbe la questione lista Uefa. Ecco perché nel corso della prossima settimana, la Roma spera di chiudere definitivamente il capitolo Renato Sanches.

Il PSG ha già da tempo dato il via libera all’interruzione del prestito, ma prima di perfezionare la rescissione è necessario che l’ex Bayern trovi un’altra sistemazione. In tal senso, arrivano notizie importanti dalla Turchia. Secondo il giornalista Yağız Sabuncuoğlu, infatti, dopo i sondaggi degli scorsi giorni, il Besiktas avrebbe avviato una trattativa ufficiale per il lusitano, con contatti approfonditi. Grazie ai buoni rapporti con la proprietà dei parigini, il club turco spera di cancellare le iniziali resistenze del giocatore alla destinazione bianconera. Staremo a vedere.