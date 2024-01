Formazioni ufficiali Milan-Roma, Mou stravolge tutto: doppia sorpresa

Formazioni ufficiali Milan-Roma, ecco le scelte di Mourinho e Pioli dal primo minuto. A San Siro va in scena il posticipo della prima giornata del girone di ritorno.

La Roma di José Mourinho torna in campo dopo la sconfitta nel Derby di Coppa Italia. Anche il Milan è uscito dalla competizione, eliminato per mano dell’Atalanta, ed entrambe le squadre sono a caccia di riscatto in campionato. I giallorossi vogliono recuperare terreno nella corsa al quarto posto, mentre i rossoneri vogliono blindare la terza piazza della Serie A. Ecco le scelte dal primo minuto dei due tecnici, entrambi dal futuro incerto sulle rispettive panchine, per il big match di San Siro.

La Roma torna in campo dopo la deludente sconfitta nel derby di Coppa Italia. L’umore della squadra giallorossa è sotto i tacchi e solo un grande prestazione a San Siro potrebbe parzialmente cancellare quanto visto contro la Lazio. José Mourinho spera di tornare alla vittoria dopo le ultime uscite negative dei suoi, con una gara cruciale nella corsa al piazzamento in Champions League. Il Napoli di Mazzarri, complice la vittoria all’ultimo contro la Salernitana, ha scavalcato i giallorossi in classifica. Dal cnto suo anche il Milan di Pioli è a caccia di riscatto, dopo esser stato eliminato dall’Atalanta nei quarti di Coppa Italia.

Formazioni ufficiali Milan-Roma, Svilar dal primo minuto: c’è Celik sulla corsia

Il tecnico portoghese stravolge la Roma, a partire dalla scelta del portiere. A San Siro giocherà infatti Mile Svilar, confermate le indiscrezioni del prepartita. Solo panchina per Rui Patricio, che a sua volta aveva giocato in Coppa Italia al posto dell’ex Benfica. Ma non è l’unica sorpresa riservata da José Mourinho nelle scelte ufficiali di San Siro.

Lorenzo Pellegrini parte in panchina, a centrocampo ci saranno Paredes con ai lati Bove e Cristante. Sulla fascia di destra si rivede dal primo minuto il turco Celik, scelto al posto di Rick Karsdorp. Al fianco di Lukaku ci sarà l’ex Stephan El Shaarawy, dalla panchina Andrea Belotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

AS ROMA (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, El Shaarawy