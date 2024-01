Calciomercato Roma, UFFICIALE: nuovo acquisto in difesa

Calciomercato Roma, nuovo colpo ufficiale in entrata per la squadra giallorossa. Arriva un altro rinforzo in difesa, con il club che lo ha appena comunicato sui propri canali social.

La Roma mette a segno un altro colpo in entrata nel ruolo di difesa, con uno sguardo al futuro. Dopo l’ingaggio in prestito secco di Dean Huijsen, arrivato dalla Juventus per la seconda metà di stagione e subito gettato nella mischia. la squadra giallorossa ha ufficializzato un altro colpo in prospettiva. L’annuncio è di questi minuti sui canali social ufficiali del club giallorosso, il giovane difensore ha firmato il suo contratto con la Roma.

La Roma mette a segno il secondo arrivo ufficiale della sessione di calciomercato invernale, l’ultima a guida Tiago Pinto. I risultati in campo hanno aperto una vera e propria crisi in casa giallorossa, certificata dalla sconfitta esterna di San Siro contro il Milan di Pioli. La squadra guidata da José Mourinho, assente in panchina causa squalifica, ha perso l’ennesimo big match ed ora è sprofondata al nono posto in classifica. Tiago Pinto sta per salutare la società giallorossa, ma ha messo a segno un nuovo colpo in difesa con l’ingaggio di un altro giovane prospetto dopo l’arrivo di Dean Huijsen dalla Juventus.

Calciomercato Roma, ufficiale la firma di Seck: arriva dalla Pro Vercelli

Il difensore olandese ha da subito debuttato in prima squadra, lasciando intravedere ampi margini di miglioramento per il suo futuro, considerato che è un classe 2005. Di un anno più giovane è il nuovo acquisto ufficiale della Roma, che lo ha strappato a gennaio dalla Pro Vercelli.

La Roma ha ufficializzato la firma di Mohamed Seck, il difensore senegalese classe 2006 arriva a titolo definitivo dalla Pro Vercelli. Il difensore ha debuttato in questa stagione in Serie C con la maglia piemontese e andrà a rafforzare la Roma Primavera di Federico Guidi. La squadra giovanile giallorossa accoglie il nuovo rinforzo, mentre in campo ha trovato la vittoria esterna per 2-0 in casa del Bologna.