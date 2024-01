Fiato sospeso Dybala e Mourinho, tra clausola e recupero: doppio verdetto

Futuro Paulo Dybala, tra il recupero in campo e la clausola d’addio che tiene sulle spine la Roma. José Mourinho col fiato sospeso: c’è il doppio verdetto intorno alla ‘Joya’.

Nella sconfitta della Roma in casa del Milan Paulo Dybala è stato il grande assente. José Mourinho, a sua volta assente in panchina causa squalifica, non ha potuto avere a disposizione l’attaccante argentino dopo il derby di Coppa Italia. L’attacco della squadra giallorossa, privo anche dell’arma in corso Sardar Azmoun, soffre l’assenza della ‘Joya’. A tenere sulle spine José Mourinho, oltre alla precaria tenuta fisica del numero 21 giallorosso, è la famosa clausola d’addio presente nel contratto.

Partiamo dal campo, il recupero di Paulo Dybala sembra certo per il prossimo appuntamento della Roma. La squadra giallorossa è reduce dalla dolorosa sconfitta di Milano, che ha gettato nuove ombre sul futuro immediato di José Mourinho, e tornerà in campo sabato pomeriggio. Allo stadio Olimpico arriverà l’Hellas Verona, con i giallorossi chiamati a rialzarsi dopo gli ultimi risultati deludenti. L’attaccante argentino è pronto a tornare in campo al fianco di Romelu Lukaku, come scrive quest’oggi il Corriere dello Sport, la ‘Joya’ sarà a completa disposizione del tecnico per la sfida alla squadra scaligera.

Futuro Dybala, tra clausola e ritorno in campo: Mourinho si aggrappa alla ‘Joya’

Capitolo a parte lo merita la clausola d’addio contenuta nel contratto dell’attaccante argentino. Il vincolo di uscita, valido appena 12 milioni per i club esteri, è da sempre un campanello d’allarme legato al futuro di Paulo Dybala in ottica calciomercato. La clausola scadrà quest’oggi e José Mourinho spera che non ci sia nessun assalto dell’ultim’ora alle porte.

Assalto che non sembra in agenda per Paulo Dybala, completamente concentrato sul ritorno in campo per aiutare a risollevare l’attacco della Roma. José Mourinho ha sottolineato più volte come la presenza in campo dell’attaccante ex Juventus sia decisiva negli equilibri della propria squadra. Il tecnico lusitano, con lo scadere della clausola sempre più vicino e con la speranza di riaverlo da subito in forma, spera di tirare un doppio sospiro di sollievo.