Esonero Mourinho, Friedkin ha deciso: la data dell’addio

La posizione di José Mourinho alla Roma appare in bilico dopo la sconfitta in casa del Milan. Arriva la decisione dei Friedkin, che fissano la data dell’addio al portoghese.

Il futuro di mister José Mourinho resta un tema caldissimo in casa Roma. I risultati negativi in campo hanno fatto scricchiolare nuovamente la panchina giallorossa, con la proprietà Friedkin già irritata per la brutta figura nel derby di Coppa Italia. Domenica sera è arrivata un’altra pesante sconfitta, stavolta in casa del Milan di Stefano Pioli, che ha fatto suonare le sirene del possibile esonero per lo Special One. Ecco quanto filtra tra gli addetti ai lavori in merito alla decisione della presidenza statunitense, che avrebbe già fissato la data dell’addio al portoghese.

Dal possibile rinnovo, più volte invocato dallo stesso José Mourinho, all’allarme esonero. In casa Roma nel giro di poche partite sembra mutato completamente lo scenario intorno al futuro dell’allenatore lusitano. La dura sconfitta rimediata in casa del Milan ha visto tornare a prendere corpo l’ipotesi di un addio anticipato allo Special One, che ha il contratto in scadenza a giugno. La società giallorossa h già salutato Tiago Pinto, che al termine della sessione di calciomercato invernale lascerà il club. Mentre va avanti il casting per trovare il nuovo dirigente spunta la decisione dei Friedkin intorno all’addio in anticipo al tecnico giallorosso.

Futuro Mourinho, la decisione dei Friedkin: niente esonero e addio a fine stagione

La vittoria contro il Napoli sembra estremamente lontana in casa Roma. Il successo casalingo contro i partenopei aveva rilanciato i giallorossi al quarto posto ed aperto spiragli di rinnovo per José Mourinho. In poche gare tutto sembra essersi ribaltato, con la Roma fuori dalla Coppa Italia nel derby e nona in classifica in Serie A.

La pesante sconfitta trovata in casa del Milan, ennesimo passo falso in un big match, ha fatto suonare il campanello d’allarme per José Mourinho. Il portoghese è stato indicato a rischio esonero, con la decisione che passa per la proprietà Friedkin. E, secondo quanto scrive quest’oggi ‘Il Romanista’, la presidenze statunitense avrebbe deciso di confermare il tecnico fino al termine della stagione. Nessun esonero dunque ma neanche l’ipotesi di rinnovo, le strade tra la Roma e Mourinho sono destinate a separarsi in estate.