Calciomercato Roma, ultimatum e firma in Serie B

Calciomercato Roma, fissato l’ultimatum dalla Serie B e conto alla rovescia per la firma. Il calciatore può salutare Trigoria dopo mezza stagione, le prossime ore sono decisive.

Sono ore febbrili in casa Roma, con la proprietà Friedkin che ha deciso a sorpresa di esonerare ufficialmente José Mourinho. L’annuncio è arrivato questa mattina sul web, certificando il ribaltone a stagione in corso dopo la sconfitta di Napoli. La società giallorossa dunque si separa in anticipo dal tecnico lusitano, che rimarrà nella storia del club per la conquista della Conference League e per la finale di Budapest in Europa League. In attesa di segnali sul possibile erede dello Special One c’è un nuovo scenario di calciomercato che apre le porte alla firma in Serie B.

La giornata della Roma è stata decisamente scossa dall’annuncio dell’esonero ufficiale di José Mourinho. Dopo la sconfitta di San Siro il portoghese viene sollevato dall’incarico con effetto immediato dalla presidenza Friedkin. Nei giorni scorsi era arrivato anche l’annuncio del divorzio con Tiago Pinto, pronto a lasciare al termine della sessione di calciomercato invernale. L’ex Benfica, che a febbraio si dimetterà dalla Roma, ha chiuso per gli arrivi di due giovani difensori nella prima metà di gennaio, Dean Huijsen in prestito dalla Juve e Seck arrivato in via definitiva dalla Pro Vercelli. In rotta d’uscita c’è invece un altro baby giallorosso, lanciato da José Mourinho in prima squadra in più di un’occasione.

Calciomercato Roma, la Ternana non molla Pagano: ultimatum al Cagliari

Riflettori accesi su Riccardo Pagano, centrocampista classe 2004 che quest’anno è sceso in campo in sette occasioni con la prima squadra della Roma. Il calciatore è finito nel mirino del centrocampo della Ternana, pronta ad aprirgli le porte per un prestito nella second metà di stagione.

La squadra umbra, come scrive Il Quotidiano Sportivo.it, ha lanciato un ultimatum al Cagliari per il trequartista Pereiro. Il ds della Ternana, Capozucca, si aspetta di chiudere entro oggi con i sardi per il passaggio del calciatore nella serie cadetta. Dovesse arrivare la fumata nera le Fere si fionderebbero proprio sul classe 2004 della Roma, che potrebbe andare a giocare di più nei prossimi sei mesi.