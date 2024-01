Già deciso il dopo De Rossi: bomba Sport Mediaset

Daniele De Rossi è stato nominato ieri nuovo allenatore della Roma. L’ex Capitano prende il posto di Mourinho per i prossimi sei mesi. Ecco secondo Sport Mediaset chi potrà sostituirlo.

Nella giornata di ieri è avvenuto il ribaltone sulla panchina della Roma, con l’ingaggio di Daniele De Rossi al posto dell’esonerato José Mourinho. Secondo quanto rilancia Sport Mediaset in queste ore però l’avventura in panchina della Bandiera giallorossa è destinata a breve durata. E per il post DDR, oltre alle piste già accostate alla panchina romanista, spunta un altro nome in Serie A.

Un nuovo colpo di scena nella Roma dei Friedkin ha scosso la piazza nelle ultime ore. L’esonero ufficiale di José Mourinho ed il conseguente annuncio dell’ingaggio di Daniele De Rossi hanno rappresentato una nuova rivoluzione improvvisa in casa giallorossa. L’ex numero 16 ha firmato per sei mesi sulla panchina romanista e la sua avventura partirà sabato pomeriggio, in casa contro l’Hellas Verona. Secondo Sport Mediaset però l’avventura dell’ex Capitano in panchina non è destinata ad avere una lunga durata, e spunta una nuova suggestione i vista della prossima stagione.

Erede De Rossi, Sport Mediaset sgancia la bomba Pioli: contatti con l’agente

Secondo il media sportivo la Roma starebbe lavorando a diversi nomi per la prossima stagione. Per il dopo De Rossi non sembrano tramontate le piste Thiago Motta e Antonio Conte, anche se c’è da fare i conti con l’alta concorrenza. In un intreccio bollente di panchine in Serie A spunta la suggestione Stefano Pioli dal Milan.

Secondo ‘Sport Mediaset’, ci sarebbero stati già contatti tra la Roma ed il suo agente Giuffrida. Il nome di Pioli va ad aggiungersi ad un’ampia rosa di possibili candidati dopo Daniele De Rossi, ma secondo il sito citato c’è un indizio da seguire in dirigenza. Per l’eredità di Tiago Pinto infatti resta in piedi la pista che porta a Massara, ex Milan proprio al fianco di Stefano Pioli. Resta da considerare l’impatto che il nome potrebbe avere sulla piazza romanista, visti i passati del tecnico sulla panchina della Lazio dal 2014 al 2016.