Mourinho resta in Serie A: destinazione choc

Futuro José Mourinho, dopo l’esonero dalla Roma si accendono i riflettori sulla prossima esperienza del tecnico portoghese. Spunta anche la pista in Serie A: destinazione a sorpresa.

La giornata di ieri in casa Roma è stata caratterizzata dall’esonero ufficiale di José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall’incarico dalla proprietà Friedkin dopo due stagioni e mezzo. Le recenti sconfitte contro Lazio e Milan sono state pagate care dall’ex tecnico della squadra giallorossa, la cui eredità è stata raccolta da Daniele De Rossi, ufficializzato a stretto giro di posta come nuovo allenatore dalla società. Ora resta un grande punto interrogativo il futuro del tecnico lusitano, e c’è anche la clamorosa ipotesi di una nuova firma in Serie A.

A ribaltone avvenuto le attenzioni degli addetti ai lavori si spostano anche sul futuro di José Mourinho. L’ormai ex tecnico della Roma, dopo la rottura con la presidenza Friedkin, può andare a caccia di nuove avventure in vista delle prossime stagioni. Il portoghese aveva pubblicamente aperto all’ipotesi di rinnovo con la squadra giallorossa e sarebbe stato un caso unico nella sua carriera. Lo Special One non ha mai allenato per più di tre anni consecutivi la stessa panchina, nel Chelsea è stato per cinque anni ma con una pausa di quattro stagioni nel mezzo. E dalla Spagna accendono i riflettori sul futuro prossimo dell’ex allenatore della Roma.

Futuro Mourinho, indiscrezione dalla Spagna: c’è anche il Napoli di De Laurentiis

José Mourinho aveva pubblicamente annunciato di aver rifiutato diverse offerte da quando si è seduto sulla panchina della Roma. E secondo quanto rimbalza dalla Spagna sarebbero ben sei le piste in cantiere pronte ad accogliere lo Special One nei prossimi mesi, tra cui spunta una rivale diretta della Roma.

A fare un quadro dettagliato della situazione intorno al futuro di Mourinho è stato il sito Sport.es, secondo cui c’è anche la pista Napoli per lo Special One. De Laurentiis è pronto a salutare Mazzarri a fine stagione e starebbe pensando di rompere gli indugi proprio intorno al portoghese. Restano in piedi le piste in Arabia Saudita, oltre all’ipotesi Newcastle e Porto. Anche le suggestioni nazionali come Brasile e Portogallo restano in piedi.