Roma-Verona, recupero Dybala: verdetto da Trigoria

Reduce dal ribaltone in panchina la Roma torna in campo allo stadio Olimpico. Ecco le ultime sul recupero di Paulo Dybala con l’Hellas Verona in vista.

Dopo l’esonero di Mourinho, ufficializzato dalla Roma ieri mattina, ed il conseguente arrivo di De Rossi in panchina- i giallorossi lavorano a Trigoria vista Hellas Verona. Sabato pomeriggio, in uno stadio Olimpico che si preannuncia surriscaldato dalle vicende in panchina, i giallorossi sono chiamati a dare segnali sul campo. Al debutto dell’ex Capitano da allenatore la Roma ci arriva dopo due deludenti sconfitte, la prima nel derby di Coppa Italia, la seconda pesante in casa del Milan. E nella stracittadina c’è stato l’ennesimo guaio fisico per Paulo Dybala.

Un sovraccarico muscolare ha fermato Paulo Dybala in Coppa Italia. Lo stesso José Mourinho era tornato sul fatto che con l’argentino in campo la Roma fosse una squadra più pericolosa, evidenziando quanto pesi la sua assenza nelle dinamiche di gioco. Scongiurati guai più gravi dopo la stracittadina l’attaccante argentino non è però partito per Milano. Ora, ad un passo dal debutto da allenatore di Daniele De Rossi, il numero 21 giallorosso lancia segnali di pieno recupero in vista di sabato pomeriggio. La ventunesima giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo dello stadio Olimpico tra Roma ed Hellas Verona, la ‘Joya’ punta al rientro in campo.

Roma, Dybala si allena in gruppo a Trigoria: Hellas Verona nel mirino

Paulo Dybala si è allenato in gruppo a Trigoria quest’oggi. Come mostrato dal report odierno da Trigoria il numero 21 giallorosso ha svolto la seduta di allenamento con il resto dei compagni. Una buona notizia per Daniele De Rossi, che già deve fare i conti con pesanti assenze in vista della prima gara da allenatore della Roma.

Mancheranno per squalifica due perni tra i titolari della Roma, parliamo di Gianluca Mancini e Bryan Cristante ammoniti da diffidati a San Siro. Il nuovo tecnico confida di avere a piena disposizione Paulo Dybala in attacco, pronto a rilanciarsi al fianco del centravanti Romelu Lukaku per riportare la stagione della Roma sui giusti binari.