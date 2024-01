Calciomercato Roma, accordo confermato: mancano solo le firme

Calciomercato Roma, registrati ancora sensibili passi in avanti per la fumata bianca dell’affare: la trattativa è stata praticamente definita in tutti i suoi aspetti. Le ultimissime.

Con la testa rivolta al delicato impegno di campionato contro l’Hellas Verona, la prima con De Rossi allenatore, la Roma ha praticamente definito un’altra operazione di mercato.

Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli formali, ma Vina può essere già considerato virtualmente un nuovo calciatore del Flamengo. Come anticipato da asromalive.it, la dirigenza dei Rubro Negro è volata a Roma per trovare la quadra definitiva con i giallorossi in tempi relativamente brevi. Sebbene un’intesa di massima fosse stata raggiunta a fronte di una valutazione complessiva da 10 milioni di euro, restavano da limare gli ultimi dettagli, relativi soprattutto alle modalità di pagamento. Detto, fatto.

Calciomercato Roma, Vina-Flamengo: è fatta, mancano solo le firme

L’affare è ormai giunto al suo naturale epilogo. Secondo quanto evidenziato dal giornalista brasiliano Julio Miguel Neto, il Flamengo e la Roma avrebbero sbloccato anche gli ultimi dettagli, al punto che si aspetta soltanto l’annuncio definitivo che suggelli ufficialmente l’affare.

Il grande ottimismo trapelato nei giorni scorsi, dunque, ha trovato conferma nei risvolti dell’ultim’ora. Come già anticipato dalla nostra redazione, la fumata bianca non è mai stata in discussione. Le parti, dopo i primi contatti esplorativi, si erano sensibilmente avvicinato dopo lo sforzo economico del club di Rio, che ha alzato l’offerta iniziale da 6 milioni di euro, accontentando le richieste della Roma. Colpo in uscita per i giallorossi, dunque: sbloccata definitivamente la trattativa Flamengo-Vina.