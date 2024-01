Dalla Roma al Milan, scippo in difesa: arriva con Matic

Calciomercato, nuovo intreccio bollente tra Roma e Milan a gennaio. I rossoneri non mollano la pista Nemanja Matic a centrocampo e si preparano al blitz in difesa.

Roma e Milan scenderanno in campo quest’oggi, negli anticipi della ventunesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria rossonera a San Siro di domenica scorsa in casa giallorossa è arrivato l’esonero di José Mourinho. Come sostituto del tecnico portoghese è stato scelto Daniele De Rossi, l’ex Capitano debutterà in panchina questo pomeriggio allo stadio Olimpico contro l’Hellas Verona. I rossoneri guidati da Stefano Pioli scenderanno in campo questa sera, in casa dell’Udinese, e si preparano al doppio colpo in entrata negli ultimi giorni del calciomercato invernale.

Mentre in Arabia Saudita va in scena la nuova formula della Supercoppa italiana, con la finale che sarà tra Inter e Napoli. torna in campo la Serie A. La ventunesima giornata del campionato si aprirà questo pomeriggio, alle ore 18, allo stadio Olimpico. La Roma di Daniele De Rossi ospiterà il Verona, che ha salutato diversi calciatori nelle scorse ore. La squadra scaligera è tra le più attive sul fronte del calciomercato in uscita, da ieri è ufficiale la cessione di Ngonge che è stato acquistato dal Napoli. In ottica calciomercato invernale c’è il Milan di Stefano Pioli che sembra pronto a piazzare un doppio colpo in entrata, e rispunta la pista Matic a centrocampo.

Calciomercato Roma, non solo Matic per il Milan: Chalobah in prestito dal Chelsea

Il centrocampista serbo, passato dalla Roma al Rennes in estate, è ai ferri corti con la squadra transalpina. L’ex Roma può tornare in Serie A dopo metà stagione, con il Milan di Pioli che sembra pronto a rompere gli indugi per il classe ’88. Ma l’ex Manchester United non è l’unico nome in lista.

Secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, oltre al serbo in uscita dal Rennes, il Milan cerca anche il colpo in difesa per mister Pioli. Sono due le piste più calde secondo il quotidiano sportivo, con una che porta dritto al Chelsea e coinvolge Chalobah. Il centrale difensivo, accostato più volte alle manovre di Tiago Pinto in casa Roma, può firmare un prestito per metà stagione con i rossoneri.