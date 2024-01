Infortuni Roma, prima diagnosi ufficiale

Infortuni Roma, arriva la prima diagnosi ufficiale dopo la richiesta di cambio durante il match. Ecco la situazione

Se per Dybala le condizioni non destano particolari preoccupazioni dentro la Roma, un poco più di pensieri a De Rossi li potrebbero creare invece quelle di Spinazzola, uscito poco dopo la metà del primo tempo per infortunio.

L’ennesimo della stagione per l’esterno sinistro, che come sappiamo è uno di quelli che davanti ad un’offerta potrebbe partire. Almeno, sotto la gestione Mourinho era così, adesso con l’approdo di DDR le cose un poco potrebbero cambiare. Di certo alla fine della stagione sarà addio, visto che il rinnovo del contratto, in scadenza proprio a giugno, così come confermato dall’agente del giocatore, non ci sarà.

Infortuni Roma, le condizioni di Spinazzola

Intanto dopo l’infortunio c’è una prima diagnosi: per Spinazzola la Roma fa sapere che si tratta di un fastidio alla coscia sinistra. Ovviamente il giocatore verrà valutato nel corso dei prossimi giorni e quasi sicuramente non partirà alla volta dell’Arabia Saudita, dove mercoledì sera la Roma giocherà in amichevole contro l’Al Shabab. Quell’Al Shabab che, secondo i media del posto, sarebbe vicinissimo a chiudere un accordo con José Mourinho.

Un De Rossi che quindi si dovrà immediatamente calare nella situazione della Roma, visto che sì recupererà Cristante e Mancini, che hanno scontato il proprio turno di squalifica, ma sempre per squalifica dopo il giallo beccato nel primo tempo non potrà contare su Paredes. Ma la sensazione è che il posto comunque se lo giocheranno da qui alla fine della stagione i due centrocampisti: sugli interni, se venisse confermato il centrocampo a 3, dopo le prestazioni di stasera sia Pellegrini che Bove hanno quasi il posto assicurato.