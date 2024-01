Voti Roma-Verona 2-1: Pellegrini rinasce, Bove lottatore

Voti Roma-Verona, buona la prima per De Rossi nonostante un poco di sofferenza finale dopo l’errore di Rui Patricio. I nostri voti

Buona la prima per Daniele De Rossi. La Roma vince, si prende tre punti pesantissimi con il Verona, nonostante la sofferenza finale per via dell’errore di Rui Patricio nel gol ospite. Folorunsho dalla distanza ha provato a riaprire il match, ma poi la truppa di Baroni non ha creato nient’altro.

La Roma ha fatto tutto nel primo tempo: ha spaccato il match con Lukaku e ha raddoppiato con uno dei più criticati in queste settimane, Pellegrini. Ottima prova di El Shaarawy: per il Faraone doppio assist e una prestazione importante. Una insufficienza davvero piena nella Roma, il portiere appunto, Rui Patricio: in scadenza di contratto (il rinnovo è evidente che non ci sarà), potrebbe anche perdere il posto per Svilar. Deciderà De Rossi.

Voti Roma-Verona, Bove a tutto campo

Uno dei migliori è stato Bove: sempre in partita dal primo all’ultimo secondo, a lottare in mezzo al campo e a cercare di dare anche un poco di ordine in alcune circostanze. Nei minuti finali De Rossi è passato anche a tre dietro, magari per cercare di dare un poco di certezze maggiori alla sua squadra, inserendo Belotti e togliendo El Shaarawy. Il rischio alla fine se lo è preso Karsdorp, che ha anticipato all’ultimo secondo Cruz rischiando il secondo rigore di giornata. Il primo Djuric – dopo un fallo di mano di Llorente – lo ha spedito fuori dall’Olimpico. Da valutare infine le condizioni di Dybala, che ha detto di sì al cambio e che poi in panchina ha reagito in un modo che un poco di apprensione, tra i tifosi giallorossi, lo mette. In settimana da valutare anche Spinazzola. Mentre a Salerno Paredes non ci sarà per squalifica. La squadra infine è andata tutta insieme con De Rossi sotto la curva.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio 4; Karsdorp 6, Llorente 6, Huijsen 6,5, Spinazzola 6 (28′ Kristensen 6); Bove 7,5, Paredes 6, Pellegrini 7; Dybala 6 (57′ Zalewski 5,5), Lukaku 6,5, El Shaarawy 7 (80′ Belotti sv).