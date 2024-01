Scambio Belotti-Ikoné, arriva il primo annuncio

Scambio Belotti-Ikoné, l’agente del giocatore vuota il sacco: arriva l’annuncio UFFICIALE sulla trattativa tra Roma e Fiorentina.

Si torna a parlare anche di calciomercato e di vicende in parte slegate alla tanto discussa questione relativa alla panchina, in casa Roma. Nella Capitale, come noto, sono state vissute settimane e momenti non poco difficili, alla luce dell’esonero improvviso di José Mourinho e della catena di eventi immediatamente successiva alla presa di posizione della società dei Friedkin.

La ponderazione di ripartire da un nuovo allenatore dopo i due anni e mezzo giallorossi dello Special One non sarà stata certamente semplice, soprattutto se si tiene conto della presunta consapevolezza in quel di Trigoria circa le possibili reazioni di una piazza che, quasi nella sua interezza, stava continuando a manifestare pieno supporto e sostegno a Mourinho. Giusto, per i Friedkin, fare però un passo in avanti e ripartire da una nuova guida tecnica, individuata in Daniele De Rossi e catalizzatrice, stando almeno alle primissime indicazioni della sfida con il Verona, di un possibile nuovo percorso.

Scambio Roma-Fiorentina, l’agente di Ikoné esce allo scoperto: “Tutto è possibile”

Dove potrà arrivare la squadra e se sarà in grado di guarire non è certamente presto detto. L’unica certezza, oltre alla piena dedizione e serietà dello storico numero 16, è che la rosa abbia già subito alcune modifiche e cambiamenti, volte a ripristinare quella difesa a quattro che, dopo le difficoltà incontrate da Mourinho nei suoi primissimi mesi da allenatore della Roma, non si è quasi più rivista.

Ciò ha comportato, ovviamente, la possibilità di assistere a importanti cambiamenti tattici e di atteggiamento, con conseguenze tecniche che tutti si augurano poter essere ulteriormente fruttuose nel prossimo futuro. Proprio relativamente alle possibili decisioni e conferme di De Rossi sullo schieramento della squadra, nella giornata di oggi erano state avanzate suggestioni e notizie circa un possibile scambio tra la Roma e la Fiorentina, coinvolgente Belotti e Ikoné.

La trattativa ha ragione di esistere e in queste ultime ore sono arrivati significativi aggiornamenti di cui già dettovi. Da riportare, adesso, sono però le parole dell’agente di Ikoné, Andy Bara, intervistato in esclusiva da LaRoma24.it, dove ha evidenziato quanto segue. “Non so se è possibile in questo momento, ma vediamo, tutto è possibile nel calcio. Per essere onesto, non so nulla di questa ipotetica trattativa“.