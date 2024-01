Calciomercato Roma, gol e assist in Serie A: firma da 30 milioni

Calciomercato Roma, riflettori puntati su un gioiello della Serie A. Le ultime prestazioni, condite da reti ed assist, fanno aumentare il costo del cartellino: si parte da 30 milioni.

L’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma è partita con la vittoria di misura ai danni dell’Hellas Verona. Allo stadio Olimpico la squadra giallorossa ha conquistato i tre punti in campionato, non senza soffrire nella ripresa i tentativi di rimonta degli scaligeri. Domani pomeriggio ci sarà l’amichevole in Arabia Saudita, per fini commerciali legati al nuovo sponsor, poi lunedì prossimo si torna in campo a Salerno. Le attenzioni in questi giorni si dividono tra il campo e le manovre di calciomercato in casa giallorossa.

Pur soffrendo nella ripresa la Roma di De Rossi è tornata alla vittoria in Serie A, superando per 2-1 l’Hellas Verona. Il cammino in campionato della squadra giallorossa ripartirà da Salerno lunedì sera. Prima della trasferta in terra campana, vietata ai tifosi romanisti dall’Osservatorio per le manifestazioni sportive, ci sarà l’amichevole in casa degli arabi dell’Al-Shabab. Oltre al campo i riflettori restano accesi sulle manovre di calciomercato in casa giallorossa, ad un passo dall’annunciato addio a Tiago Pinto. Il dirigente portoghese sembra pronto a regalare nuovi rinforzi in corsia per il nuovo tecnico giallorosso, mentre da tempo la Roma è stata segnalata sulle tracce di uno dei protagonisti del campionato italiano in questa stagione.

Calciomercato Roma, gioiellino Gudmundsson: il Genoa parte da 30 milioni

Fari puntati sull’attaccante islandese Albert Gudmundsson, autentico trascinatore del Genoa di Alberto Gilardino. Il classe ’97 ha messo a referto nella prima metà di stagione nove reti e due assist per il Grifone. L’islandese ha lasciato il segno anche nella roboante vittoria per 4-1 proprio ai danni della Roma di Mourinho a fine settembre.

Se fin qui la valutazione del club ligure sembrava assestata sui 20 milioni di euro, le prestazioni in campo del 26enne ne fanno levitare il costo del cartellino. La società rossoblù avrebbe rifiutato la corte dei club inglesi a gennaio e l’attaccante islandese sembra interessare anche verso il calciomercato estivo a tante big, non solo in Serie A. Non è escluso che il prezzo continui a salire nei confronti dell’attaccante classe ’97.