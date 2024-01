Corsia d’emergenza Roma: colpo last minute dalla Bundesliga

Calciomercato Roma, Tiago Pinto continua a monitorare diversi nomi. Ecco la situazione.

Nonostante il buon esordio i dubbi sulla nuova Roma di Daniele De Rossi non si sono appianati. La maggior preoccupazione arriva dal punto di vista della tenuta fisica, con il secondo tempo della gara contro il Verona che suona come un campanello d’allarme per l’ex numero sedici giallorosso.

Nonostante questo ci sono sicuramente tantissime note positive, come ad esempio il nuovo modulo, che offre più opzioni a centrocampo e lascia meno doveri offensivi agli esterni. La classifica ad oggi dice nono posto, nonostante questo però la Roma continua ad essere in scia per la quarta posizione, che garantirebbe l’accesso diretto in Champions League, obbiettivo dichiarato della stagione.

Per centrare l’obbiettivo sarà necessario però intervenire sul mercato per rinforzare non solo il reparto arretrato, e per Tiago Pinto cominciano ad arrivare buone notizie riguardo uno dei nomi appuntati sul suo taccuino. Il calciatore potrebbe essere sempre più vicino all’approdo nella capitale.

Calciomercato Roma, occasione Angelino: la situazione

Tanta incertezza intorno alla Roma americana, che sta vivendo in questi giorni una vera e propria rivoluzione, con gli addi di Tiago Pinto e Mourinho, con quest’ultimo in particolare che ha scosso e non poco l’ambiente romanista.

L’ex Benfica lascerà alla fine del mercato, l’ennesimo nel quale dovrà fare i conti con le limitate risorse economiche a disposizione a causa dei paletti imposti dalla UEFA. Questo obbliga il gm a muoversi con i piedi di piombo, ma stando alle ultime indiscrezioni qualcosa sembra si stia finalmente per muovere.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Dazn Orazio Accomando i giallorossi starebbero continuando a cercare rinforzi sulle fasce, ed uno dei nomi maggiormente accostato nelle ultime ore pare essere proprio quello dello spagnolo del Lipsia in prestito al Galatasaray Angelino, come anticipato in mattinata proprio dalla redazione di Asromalive, che parlava di un possibile inserimento sul terzino sinistro.

Con il passaggio alla difesa a quattro, un opzione che sembra destinata a diventare permanente, e proprio per questo il mister De Rossi avrebbe la necessità di più uomini sulle fasce, contando anche il fatto che, sempre secondo il tecnico, Zalewski non sia adattabile in difesa