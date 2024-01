Dal Milan alla Roma, slitta la firma: manca l’accordo

Calciomercato, avviso a Roma e Milan negli ultimi giorni di gennaio. Quando tutto sembrava definito slitta la firma con l’annuncio in difesa: manca l’ultimo accordo.

Doppio avviso a Roma e Milan negli ultimi giorni di calciomercato invernale. L’accordo che sembrava totale ha subito una frenata quando si attendeva la firma e l’annuncio ufficiale in difesa. Manca però l’ultimo tassello per arrivare alla fumata bianca definitiva, e non è escluso che si riaprano a sorpresa le porte per lo sbarco del calciatore in Serie A. Nuovo intreccio bollente tra giallorossi e rossoneri, protagonisti di diversi duelli nelle scorse finestre di calciomercato.

Roma e Milan sono scese in campo negli anticipi della ventunesima giornata di Serie A, conquistando due vittorie di misura. La squadra giallorossa, al debutto in panchina per Daniele De Rossi, ha avuto la meglio dell’Hellas Verona allo stadio Olimpico. Il Milan di Pioli ha vinto in pieno recupero in casa dell’Udinese, mentre un nuovo intreccio di mercato ha visto le due squadre sulle tracce del medesimo obiettivo in difesa. Le due squadre sono state accostate al turco Caglar Soyuncu, ad un passo dall’addio a gennaio dall’Atletico Madrid di Simeone.

Calciomercato Roma, slitta la firma di Soyuncu con il Fenerbahce

Il centrale difensivo turco, arrivato in estate in Spagna a parametro zero dal Leicester, è vicinissimo alla firma con il Fenerbahce. Il difensore classe ’96 sembrava già pronto alla firma, con l’accordo trovato tra i due club per il passaggio del centrale nel campionato turco.

L’accordo che sembrava trovato da giorni deve fare i conti con uno scoglio economico. Atletico Madrid e Fenerbahce infatti, come rimbalza dalla Turchia, devono trovare l’intesa sulle modalità di pagamento del prestito del centrale. Ad evidenziare lo stallo è il cronista Yağız Sabuncuoğlu su X, che spiega come la società spagnola spingerebbe per il pagamento del prestito semestrale entro questa stagione. Oponione diversa in casa turca, col Fenerbahce che vorrebbe spalmare il corrispettivo economico nelle prossime stagioni.