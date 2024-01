Salernitana-Roma, ufficiale l’arbitro: l’ultimo precedente finì in Procura

Salernitana-Roma, ecco le designazioni arbitrali diramate dall’AIA per il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. L’ultimo incrocio portò all’indagine della Procura.

La Roma di Daniele De Rossi è volata in Arabia Saudita, dove tra poche ore affronterà in amichevole l’Al Shabab. L’incontro è previsto nell’ambito della recente sponsorizzazione sulle maglie del club giallorosso, che in campionato tornerà a giocare lunedì sera in trasferta. La squadra giallorossa sarà ospite all’Arechi della Salernitana, con la squadra granata che è fanalino di coda in classifica in Serie A. Ecco la designazione arbitrale ufficializzata per il match di lunedì sera in terra campana.

Ieri è scoppiato un caso intorno al sistema arbitrale italiano, dovuto ad un’inchiesta giornalistica svolta dal programma Mediaset ‘Le Iene’. Per la prima volta nella storia del calcio italiano un arbitro in attività, che ha deciso di restare anonimo, ha denunciato presunte irregolarità all’interno del sistema arbitri italiano. L’AIA intanto ha comunicato le designazioni ufficiali per il prossimo turno di Serie A, che si chiuderà con il monday match tra Salernitana e Roma allo stadio Arechi. A dirigere la sfida sarà l’arbitro Marco Di Bello.

Salernitana-Roma, ufficiale la designazione arbitrale: dirige l’incontro Di Bello

Il fischietto della sezione di Brindisi non arbitra una sfida della Roma da 15 mesi, quando i giallorossi vinsero di misura al Marassi contro la Sampdoria. Ma più recente è l’incontro con Di Bello al Var, in occasione della trasferta in casa del Sassuolo, vinta per 3-2 dalla squadra allenata allora da José Mourinho.

Proprio in quell’occasione il tecnico portoghese finì al centro di un nuovo caso, per le dichiarazioni alla vigilia del match. Il lusitano si scagliò contro la designazione arbitrale di Marcenaro e criticò anche la scelta di Di Bello al VAR. Dichiarazioni che portarono al patteggiamento di Mourinho in Procura Figc. In quell’occasione l’ex tecnico della Roma dovette pagare anche una multa da 20 mila euro. Ecco la lista completa delle desginazioni arbitrali per Salernitana-Roma di lunedì sera:

Arbitro: DI BELLO

Guardalinee: DEI GIUDICI – ROSSI M.

IV: DIONISI

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI